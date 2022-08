Mattino 5 in bilico, Mediaset potrebbe lasciare a casa Federica Panicucci: gli indizi ci sono tutti

Vacanze finite per i personaggi della televisione che stanno per tornare sul piccolo schermo più carichi che mai. Il pubblico, però, è in attesa di scoprire quale sarà il destino di Federica Panicucci: niente “Mattino 5” per la conduttrice?

L’estate sta finendo e un’altra stagione televisiva sta per iniziare con una serie di novità e tanti programmi confermati dall’azienda Mediaset. In attesa di “Amici”, ” Grande fratello”, ” Verissimo”, “Pomeriggio 5”, cosa sappiamo, invece, di “Mattino 5”?

Negli ultimi giorni sono state tante le voci girate intorno all’argomento che hanno scatenato i telespettatori più curiosi di conoscere tutti i dettagli al riguardo. Federica Panicucci rischia di rimanere a casa per quest’anno? Ecco cosa sta succedendo negli studi di Cologno Monzese.

Federica Panicucci, dall’esordio ad oggi

Molto amata dal pubblico italiano, Federica Pellegrini è una conduttrice dal talento unico che con la sua intraprendenza e determinazione ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di persone che la seguono e supportano in ogni occasione.

Classe 1967, toscana, Federica Panicucci ha debuttato come centralinista nel programma “Portobello”, successivamente ha lavorato alla Rai come annunciatrice per poi approdare a Mediaset dove si trova attualmente.

“Mattino 5”, “Domenica 5”, “Capodanno in musica” e “Back to school” sono solo alcune delle trasmissioni che l’hanno vista conduttrice. Ora, tutti sono curiosi di sapere se è previsto un ritorno a Canale 5 a partire da settembre, ormai alle porte.

“Mattino 5” andrà in onda? Tutti i dettagli

La nuova stagione di “Mattino 5” sta per iniziare: la prima puntata è prevista per il 5 settembre ma ci sono ancora alcuni misteri da scoprire.

Innanzitutto non sappiamo ancora se lo studio dove verranno registrati gli appuntamenti sarà lo stesso dello scorso anno ed inoltre un altro dettaglio da conoscere riguarda il nome della trasmissione. A quanto pare il programma potrebbe subire delle modifiche e chiamarsi “Mattino 5 news“.

Alla conduzione troveremo Federica Panicucci e Francesco Vecchi che da anni guidano il programma ed hanno creato un rapporto diretto e senza filtri con il pubblico che li segue. Tra le tante voci, si parlava del fatto che “Mattino 5” sarebbe stato sostituito da “Morning News”, trasmissione estiva condotta da Simona Branchetti, anche lei molto amata dai telespettatori.

I più affezionati alla Panicucci potranno, quindi, fare sonni tranquilli ed attendere il giorno d’inizio che sta per arrivare.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE