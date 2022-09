Bologna-Salernitana: le pagelle e il tabellino della partita

Al ”Renato Dall’Ara” in scena la gara utile per la quarta giornata di Serie A. In campo Bologna e Salernitana, le pagelle e il tabellino.

Il Bologna non riesce ancora a vincere in questa stagione. Con la Salernitana avrebbe dovuto essere una gara alla portata ma è stato beffato sul finale. I rossoblù sono reduci da due pareggi e due sconfitte, mentre i campani sono a 5 punti in classifica con una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

La cronaca dei 90′

La gara si sblocca al 52′ grazie ad un penalty in favore del Bologna scaturito da un fallo di Gyomber su Sansone. Il VAR fa un check per la posizione e giudica che sia il caso di concedere il calcio di rigore: si posiziona dagli undici metri Arnautovic che spiazza Sepe.

All’88’ arriva il pareggio della Salernitana: rientra sul mancino Candreva e calcia in porta, Skorupski respinge male, la palla rimane lì e Dia ribadisce in rete.

Bologna-Salernitana: pagelle e tabellino

BOLOGNA-SALERNITANA 1-1

Marcatori: 52′ rig. Arnautovic, 88′ Dia

BOLOGNA: Skorupski 5.5, Soumaoro 6, Medel 5.5, Lucumi 5, Kasius 5.5 (dal 46′ De Silvestri 6.5), Dominguez 6 (dal 81′ Aebischer sv), Schouten 6, Cambiaso 5.5 (dal 46′ Lykogiannis 6.5), Vignato 5 (dal 46′ Soriano 5.5), Sansone 6.5 (dal 74′ Orsolini 6), Arnautovic 6.5. All. Mihajlovic 6

SALERNITANA: Sepe 6, Bronn 6 (dal 76′ Valencia sv), Gyomber 4.5, Fazio 5.5, Mazzocchi 6.5, Maggiore 5, Coulibaly 6.5, Vilhena 5, Bradaric 5.5 (dal 54′ Candreva 6.5), Dia 6.5, Bonazzoli 5.5 (dal 63′ Botheim 6). All.Nicola 6

Arbitro: Ghersini 6

Ammoniti: Gyomber, Medel, De Silvestri, Vilhena

Recupero: 0′ pt, 4′ st