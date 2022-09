Chanel Totti, la confessione terribile sugli ultimi mesi: “l’ho perso”. Drammatico

Chanel Totti, quello che le è accaduto negli ultimi mesi è sconvolgente: è stata la figlia di Ilary e Francesco a rivelarlo sui social

Gli ultimi mesi sono stati a dir poco burrascosi per i figli di Ilary Blasi e Francesco Totti. Cristian e Chanel, in modo particolare, avranno sicuramente sofferto degli innumerevoli gossip che, solamente nelle scorse settimane, sono trapelati a proposito dei loro genitori.

La conduttrice e l’ex calciatore, di fatto, hanno cercato di mantenere un profilo basso e di proteggere i tre figli dalle speculazioni e dai rumors. Tuttavia, come era inevitabile che accadesse, non sempre gli ormai ex coniugi sono riusciti nel loro intento…

Ilary-Totti, la separazione più chiacchierata nella storia della tv: retroscena sconvolgenti

Solo di recente, dopo aver mantenuto a lungo un rigoroso silenzio, Francesco Totti si è espresso in merito alla separazione dall’ex moglie Ilary Blasi.

A detta del “pupone”, la mamma dei suoi figli “non avrebbe fatto abbastanza” per salvaguardare il loro rapporto. Un rapporto in cui, all’opposto, Francesco avrebbe sempre tentato di “non far mancare nulla” a Ilary.

Di fronte a queste frecciatine a dir poco velenose, come stanno reagendo i figli maggiori Cristian e Chanel? Come qualunque altro adolescente avrebbe fatto al posto loro: cercando di pensare alle rispettive vite e di non dar peso al chiacchiericcio che li circonda.

Chanel, in modo particolare, sembrerebbe esser stata distratta da ben altro negli ultimi mesi. La confessione che la figlia di Ilary e Francesco è arrivata a fare su TikTok lascia davvero senza parole.

Chanel Totti, ecco cosa le è accaduto negli ultimi mesi: “l’ho perso”

Come qualunque ragazza della sua età, la secondogenita della presentatrice e di Totti è una grande amante delle piattaforme social. Su TikTok, in particolare, Chanel si diverte a deliziare quotidianamente i suoi migliaia di fan.

Negli scorsi mesi, tuttavia, la 15enne aveva dovuto fare i conti con una questione che, come da lei stessa ammesso, era divenuta un vero e proprio problema.

“Ho perso l’altro account”: questa la spiegazione fornita da Chanel nella biografia del suo secondo profilo ufficiale.

Il precedente account, andato perduto, ormai non è più gestito dalla figlia di Totti e della Blasi, che pur di non lasciare i suoi fan a corto di post ha immediatamente ovviato al problema aprendo un ulteriore profilo. Una scelta che i suoi ammiratori, di certo, avranno immensamente apprezzato.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE