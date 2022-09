Michelle Hunziker diventa nonna? La conduttrice risponde con una FOTO: ormai non ci sono dubbi

Michelle Hunziker sta davvero per diventare nonna? La conduttrice parrebbe aver fornito ai fan tutte le risposte che cercavano

Aurora Ramazzotti aspetterebbe un bambino: questa la notizia che da poco più di ventiquattr’ore sta tenendo milioni di persone incollate al telefonino. La figlia di Eros e Michelle, stando ai rumors, diventerà mamma a gennaio assieme allo storico compagno Goffredo Cerza.

In ballo ci sarebbe un’intervista esclusiva che la figlia della conduttrice svizzera e del cantante avrebbe rilasciato ai microfoni di Chi. In attesa di scoprire se la notizia della gravidanza sia fondata o meno, i followers non fanno che controllare il profilo di mamma Michelle Hunziker alla ricerca di indizi che possano confermare o smentire il tutto.

Michelle Hunziker sta per diventare nonna? Fan di Aurora Ramazzotti a caccia di indizi

L’ultima pubblicazione postata da Michelle Hunziker attraverso i social è un favoloso scatto che la ritrae accanto all’amica storica Serena Autieri.

Qualcosa bollerebbe in pentola per le due donne, che nella foto si mostrano felici e spensierate l’una accanto all’altra. Che si tratti di un nuovo progetto professionale che le vede coinvolte insieme? Un’ipotesi da non scartare, in quanto, come ammesso dalla svizzera, lei e la partenopea sarebbero letteralmente un “pericolo pubblico“.

Tuttavia, ad aver attirato l’attenzione dei followers è un’ulteriore foto, apparsa all’interno delle Instagram stories. Proprio questo scatto, a ben giudicare, potrebbe essere la testimonianza lampante di quello che sta accadendo nella vita della svizzera.

La FOTO della conduttrice fa tremare il pubblico: cosa si nasconde dietro?

Ormai non ci sono più dubbi: in casa Hunziker qualcosa bolle sicuramente in pentola. La conduttrice, nell’immagine pubblicata attraverso le stories di Instagram, ha lasciato intendere quanto segue.

“Respirare…” scrive la mamma di Aurora ramazzotti, che nella serata di ieri si è rilassata concedendosi un momento di riflessione di fronte al mare.

Agli occhi degli utenti la domanda è sorta letteralmente spontanea. Come mai Michelle aveva bisogno di “respirare“? Forse in virtù dei gossip che stanno travolgendo la sua primogenita Aurora? O forse perché la attendono mesi a dir poco emozionanti nella sua nuova veste di nonna? Solo il tempo ci fornirà le risposte che stiamo cercando.

