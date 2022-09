Estate in diretta, la voce di Roberta Capua si spezza: “l’attore purtroppo ci ha lasciati”

“Estate in diretta”, la voce di Roberta Capua si spezza: “vogliamo salutare l’attore scomparso”. Momenti di grande commozione in tv

La puntata odierna di “Estate in diretta” si è chiusa all’insegna della commozione. Quest’oggi, giovedì 1 settembre, la schiera degli opinionisti di Roberta Capua e Gianluca Semprini si è riunita per un motivo estremamente speciale.

Dopo aver trascorso un’estate intera a trattare di tematiche concernenti i rumors del momento – dalla separazione di Ilary e Totti alla presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti -, i conduttori si sono concessi una puntata davvero toccante, che ha messo a dura prova persino gli stessi opinionisti.

“Vogliamo salutare l’attore che purtroppo ci ha lasciati” ha esordito Roberta Capua, prima di mandare in onda un filmato che ha introdotto in maniera impeccabile il personaggio su cui sarebbe stato incentrato il talk. Nel giro di pochi secondi, la commozione ha preso campo nello studio di Rai 1.

Estate in diretta, Roberta Capua in preda all’emozione: “oggi avrebbe compiuto cento anni”

Nella giornata di oggi, 1 settembre 2022, Vittorio Gassmann avrebbe compiuto cento anni d’età. Con l’occasione, la trasmissione del pomeridiano di Rai 1 ha pensato bene di dedicare ampio spazio al celebre mattatore, uno dei mostri sacri della cinematografia italiana.

Dopo aver mostrato un filmato concernente le scene che più hanno reso celebre il nativo di Genova, la Capua e Semprini hanno chiesto agli opinionisti di raccontare quale fosse stata la loro esperienza con il cinema incarnato da Gassmann.

Toccante la riflessione di Enrica Bonaccorti, che ha avuto la possibilità di conoscere di persona l’immenso attore. “Era il più completo di tutti” – ha asserito con convinzione l’ospite di “Estate in diretta” – “poteva passare con una facilità incredibile dall’Amleto al buffone, era bravissimo“.

La conduttrice non ha mancato di aggiungere preziosi dettagli in merito al Gassmann persona, il quale, a detta della Bonaccorti, era piuttosto simile al Gassmann attore. “Era istrionico, divertentissimo. Amava i giochi di società e voleva vincere a tutti i costi” ha proseguito l’opinionista, facendo sorridere i presenti in studio.

I padroni di casa non hanno mancato di lasciare la parola a Paola Gassmann, figlia di Vittorio e della prima moglie Nora Ricci. Le sue rivelazioni in merito al papà hanno contribuito ad emozionare e al contempo a stupire gli ospiti del talk.

Paola Gassmann racconta Vittorio: “vi svelo chi è stato mio padre”

“Molti hanno detto che Vittorio non fosse tagliato per fare il padre“: questa l’esternazione con cui Roberta Capua ha attirato l’attenzione di Paola Gassmann, in collegamento telefonico con “Estate in diretta”.

La conduttrice ha passato la palla alla sua ospite con grande abilità, in maniera tale da consentirle di raccontare agli opinionisti e all’intero pubblico di Rai 1 chi fosse stato realmente suo padre.

“Non era definibile. Passava da un ruolo all’altro anche nella vita. Ma ha capito come prendere ognuno dei suoi figli, e per questo è stato un grande padre”.

Rivelazioni davvero toccanti, quelle di Paola Gassmann, che contribuiranno sicuramente ad alimentare il mito del celebre Vittorio. In studio, al termine del discorso dell’attrice, la commozione era letteralmente ai massimi livelli.

