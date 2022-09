Lucarelli contro i Ferragnez: “Oltrepassato ogni limite”. Scoppia la “rissa”, il web si divide: il motivo clamoroso

Uno scontro a suon di click quello tra Selvaggia Lucarelli ed i Ferragnez. La bufera social non si placa ed i fan si dividono.

Sta succedendo in queste ore e la “rissa” virtuale non sembra placarsi, al centro delle attenzioni della giornalista/opinionista Selvaggia Lucarelli ci sono i Ferragnez, sia Fedez che Chiara; ma cosa sarà successo?

Sembra una lite infinita a suon di click

La vicenda sta tenendo banco da diverse ore sui social, soprattutto su Instagram. Un botta e riposta tra i fan sembra non avere fine, ognuno tira l’acqua al suo mulino o per meglio dire verso il suo vip/simpatizzante.

Per quanto la vicenda sia diventata in poco tempo un caso mediatico, c’è da riflettere sulla reale questione e sui protagonisti della discussione, ovvero i minori spiattellati a destra e a manca sui social dai propri genitori incuranti e inconsapevoli dei pericoli della rete.

Cosa contesta la Lucarelli ai Ferragnez?

Questa volta, a detta di Selvaggia, i Ferragnez l’avrebbero combinata grossa, al centro della bufera social vi è il caso “tutala dei figli”. Il web si divide e c’è chi concorda con la giornalista chi con il rapper e l’imprenditrice digitale.

La Lucarelli contesta ai Ferragnez il fatto di mettere alla merce del mondo intero i figli minori e che lo facciano in maniera sconsiderata, è questo il punto focale del discorso. La giornalista sottolinea che i figli non vanno nascosti come se fossero della cocaina, anche perché lei per prima ha piazzato sul web suo figlio Leon Pappalardo, ma vadano tutelati anche se travolti inevitabilmente dalla notorietà dei genitori.

La vicenda è stata sollevata dall’attivista Serena

La giovane ha commentato un post di Fedez nel quale si riprendevano alcune vicende di salute legate al tumore al pancreas che ha avuto ed asportato. Un tira e molla di sfoghi su Instagram hanno fatto esplodere il marito dell’influencer, nel botta e risposta interviene Selvaggia sottolineando che Fedez non ha risposto ad un’altra importante questione toccata da Serena, ovvero l’esposizione dei minori sui social. La vicenda si è conclusa (per ora) con l’affronto della Lucarelli al quale i Ferragnez non hanno ancora risposto e chissà se lo faranno, nel frattempo si godono ancora un po’ l’estate che sta finendo.

