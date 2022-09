Eurospin, è coda nei supermercati. I nuovi prodotti stanno andando a ruba: “Li voglio entrambi, come faccio?”

Settembre è iniziato con il botto per gli acquirenti della catena Eurospin, la “spesa intelligente” si fa mettendo nel carrello loro…

Sono passati quasi trent’anni dal quel lontano 1993 quando in Italia ha visto la luce Eurospin, eppure oggi la catena possiede oltre 850 punti vendita sul territorio nazionale e sono sempre di più i clienti affezionati che ogni giorno fanno la spesa scegliendo la loro convenienza proposta.

“La spesa intelligente” come recita lo slogan è incentrata sul fatto che lì si possono davvero fare scorte incredibili scegliendo di acquistare non solo prodotti Italiani scontatissimi ma anche eccellenze straniere che il discount propone ciclicamente tra i suoi scaffali.

Eurospin “mette allegria”, come iniziare settembre con il botto

A questo si aggiungono prodotti per la casa, la cura della persona e piccoli elettrodomestici utili per la vita quotidiana. Ora per iniziare settembre con il piede giusto Eurospin ha proposto negli store di tutta Italia un prodotto dolciario che davvero è amatissimo da grandi e piccini senza limite di età.

Si sa che settembre per molti è come gennaio, un nuovo inizio di stagione con tanti progetti in ballo e faccende da svolgere. Se anche voi volete restare a galla dalle mille attività da affrontare allora dovete per forza fare scorta del prodotto più amato…

“Tornati dalle ferie e già tristi?”, ci pensa Eurospin

Si tratta dei mitici stick Dolciando, che la catena propone in due gustose versioni: quella al biscotto, cioccolato e caramello oppure solo cioccolato e caramello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

Tornati dalle ferie e già tristi? 🥴 Fate un break con i nuovi stick Dolciando e torna subito l’allegria! 😄 Voi preferite quello con biscotto e cioccolato o con cioccolato e caramello!?

Recita il post Instagram che propone il ghiotto peccato di gola da poter portare a scuola o in ufficio per una pausa celestiale!

Il dolcetto reca anche il marchio cacao.ra.org che dimostra la salvaguardia delle foreste dove il cacao è stato coltivato (Rainforest Alliance People&Nature), un incentivo in più per fare incetta del prodotto.

ALESSANDRA MATTEUZZI, NUOVI PARTICOLARI SULLA MORTE DELLA DONNA. IL SERVIZIO ALL’INTERNO DEL TG DI YESLIFE