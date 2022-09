Festival di Venezia, Rocio Morales è la madrina: in riva al mare, senza veli | Il dettaglio che non passa inosservato

Che il Festival di Venezia abbia inizio: su Instagram qualcuno ha già pubblicato alcuni scatti che hanno fatto impazzire il web, scopriamo tutti i dettagli

Dal 31 agosto al 10 settembre 2022 si terrà la settantanovesima edizione del Festival di Venezia, dove personaggi dello spettacolo, del cinema e della televisione avranno modo di condividere con il pubblico e la stampa momenti indimenticabili che porteranno sempre con sé.

Sono tanti coloro che si susseguiranno sul red carpet, tra questi non mancherà Rocio Morales, attrice e compagna di Raoul Boca che, essendo la madrina dell’evento, ha già pubblicato alcuni scatti del suo primo giorno in quel di Venezia. Curiosi? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Festival di Venezia 79, tutti i dettagli

E’ appena iniziata la settantanovesima edizione del Festival di Venezia e l’emozione per i presenti, il pubblico e gli appassionati comincia a farsi sentire. Ogni anno è come se fosse la prima volta e per due settimane il red carpet diventa l’oggetto del desiderio.

Qualche giorno fa in diretta streaming si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dove Ca’ Giustinian, a Venezia, il Presidente della Biennale Roberto Cicutto e il Direttore Artistico del Settore Cinema Alberto Barbera hanno presentato il programma dell’evento.

Tra le tante informazioni rilasciate, il Direttore artistico ha voluto rimarcare il fatto che il Festival non è qualcosa che si allontana dalla realtà ed è per tale motivo che farà riferimento a ciò che sta accadendo nel mondo. Così ha spiegato

La guerra di aggressione all’Ucraina, la minaccia alle democrazie europee da parte dell’imperialismo di Putin, le incarcerazioni in Iran di Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad, la condanna in Turchia ha una regista che aveva solo pensato a fare un documentario: tutto questo perché la Mostra non si produce in una bolla chiusa alla realtà contemporanea

Rocio Morales, la madrina del Festival

Per l’occasione è stata scelta come madrina Rocio Morales, l’attrice spagnola molto amata dal pubblico italiano. L’artista si è presentata a Venezia in modo semplice ma allo stesso tempo elegante.

Per l’anteprima dell’evento ha scelto un abitino nero dalle rifiniture bianche, un cappello degli stessi colori e un trucco sobrio che la contraddistingue in ogni situazione.

Ha poi pubblicato sui social il video tradizionale che ogni anno la madrina fa in riva al mare. Ed ha scritto

Quanto mi sono divertita, ho insieme a me il miglior team che potessi desiderare.

Ora il pubblico è curioso di conoscere ogni dettaglio inerente ai suoi look scelti per le due settimane che verranno, cosa avrà scelto insieme alla sua squadra? Non ci resta che attendere, stay tuned.

