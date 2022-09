Francesco Totti abbandona Ilary nel momento più importante: a sorpresa a tenerle la mano c’è… LA FOTO CLAMOROSA

Francesco Totti avrebbe lasciato sola Ilary Blasi nel momento più delicato di tutti: a sorpresa, a tenerle la mano c’è…

Da parte di Ilary Blasi e Francesco Totti continua a vigere un inaspettato silenzio stampa. La separazione più chiacchierata dell’anno, contrariamente a ciò che tutti si sarebbero aspettati, sta avvenendo nella più rigorosa privacy.

Ad alimentare i gossip e i pettegolezzi, più che i diretti interessati, sono proprio le testate giornalistiche che si occupano della coppia.

Ilary e Totti, che si sono alternati nella loro casa a Sabaudia per le vacanze estive, avrebbero deciso di trascorrere separati anche un ulteriore, delicato momento. A tenere la mano ad Ilary, in questo frangente, è stato qualcuno di davvero speciale…

Gli aggiornamenti sul divorzio della coppia: entra in campo Annamaria Bernardini de Pace

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, Francesco Totti si sarebbe rivolto al noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace. L’obiettivo dell’ex calciatore? Giungere il più in fretta possibile ad una separazione che rispetti le volontà di entrambi.

Per il resto, le vite di Francesco e Ilary stanno proseguendo nell’indifferenza più totale. Nella giornata di oggi, a tal proposito, il “pupone” era assente ad un evento importantissimo che concerneva proprio la sua famiglia.

Come si evince dalle Instagram stories di Ilary, a farle compagnia c’era qualcuno di davvero prezioso per la conduttrice. Totti, dal canto suo, avrebbe preferito rimanere in disparte e lasciare tutto sulle spalle dell’ex moglie. Siete curiosi di scoprire a cosa stiamo facendo riferimento?

Francesco Totti abbandona Ilary nel momento più importante: la FOTO clamorosa

Le Instagram stories di Ilary Blasi hanno immortalato un momento davvero emozionante per la famiglia Totti. Isabel, la piccola di casa, ha affrontato proprio oggi il suo primo giorno di scuola elementare.

A sorpresa, a tenere la mano di isabel c’era solo ed esclusivamente mamma Ilary.

Papà Francesco, con ogni probabilità, ha voluto consentire alla piccola di casa di godersi questo giorno senza che sgraditi gossip la tormentassero inutilmente. Per ottenere ciò, l’ex calciatore ha preferito rimanere in disparte e “passare la palla” a mamma Ilary.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE