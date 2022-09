Sabrina Salerno ha letteralmente bloccato Instagram con uno scatto da infarto. In costume non teme l’inizio di settembre, godendosi ancora l’estate e mostrando il suo fisico divino.

Settembre è arrivo, ma c’è chi non molla l’estate. Tra questi Sabrina Salerno che continua a godersi il mare, relegando l’arrivo dell’autunno in un secondo momento e alzando la temperatura del web.

La showgirl genovese ha mandato in tilt, infatti, Instagram con il suo ultimo post dal mare in cui a far sognare è la sua uscita dall’acqua. In particolare a colpire è il costume bianco indossato da cui emergono dettagli del suo corpo divino.

Sabrina è diventata conosciuta proprio per la sua bellezza intramontabile: famosa dagli anni Ottanta, si è affermata sulla scena dello spettacolo come attrice, cantante, showgirl e conduttrice per poi negli ultimi anni spopolare anche sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 1,2 milioni di follower rapiti dai suoi scatti divini come l’ultimo postato.

Sabrina Salerno esce dall’acqua ed è subito magia: bikini afrodisiaco

Il tempo passa, ma non per Sabrina Salerno. A dimostrarlo l’ultimo scatto condiviso su Instagram in cui ha scoperto il suo fisico pazzesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

A far sognare la sua uscita diva dall’acqua: indosso un costume bianco bagnato, sono emersi dettagli dal suo davanzale da infarto, mandando i fan in estati.

Occhialoni da sole da diva, capelli scompigliati dal vento, la visione è afrodisiaca.

Sabrina Salerno, fascino intramontabile: i fan sono senza fiato

Nonostante il passare degli anni, la bellezza della Salerno è intramontabile. Curve ipnotiche ogni suo scatto lascia senza fiato.

54 anni, nell’ultimo post condiviso ha sfoggiato una forma fisica smagliante: intenta a godersi il sole di settembre ha fatto gioire i fan con la sua bellezza travolgente.

Settembre ???!!! Non me ne sono accorta…

Le parole che si leggono nella didascalia al post che ha ottenuto subito un boom di like e commenti: un fiume di complimenti si legge sotto il contenuto che come ogni sua pubblicazione ha raggiunto un successo immediato, dimostrando quanto la sua bellezza non smetta mai di far battere i cuori.

