Minestra estiva con i tenerumi: Diletta Secco la fa così

Una vera specialità Diletta Secco propone per i suoi follower una ricetta estiva davvero gustosa. Ecco il procedimento.

L’ingrediente principale in questa preparazione sono i tenerumi, ma cosa sono? I fiori delle zucchine, se finora li hai buttati hai commesso un grave errore, ecco come prepararli per una ricetta davvero sfiziosa e gustosa.

Cosa sono i tenerumi e come riconoscerli

I tenerumi sono un vero e proprio dono della natura, si trovano un po’ in tutta Italia ma soprattutto in Sicilia dove vengono chiamati in dialetto taddi di cucuzza. A conti fatti i tenerumi sono le foglie e germogli della zucchina, attenzione però, un particolare tipo di zucchina ovvero la Lagenaria Longissima, conosciuta anche come zucchina serpente o zucchina pergola.

Il sapore dei tenerumi è dolce e delicato, le foglie sono verdi (come in foto) e di media grandezza, presentano una leggerissima peluria in superficie. Una cosa importantissima da non sottovalutare è il fatto che queste foglie contengono tantissime fibre, vitamine e sali minerali. Hanno un contenuto calorico molto basso, all’incirca 10 calorie per 100 grammi. Il periodo perfetto per gustarle va da giugno ad ottobre.

Ecco come Diletta Secco prepara la sua gustosissima zuppa

Vediamo insieme come Diletta Secco prepara la sua deliziosa zuppa con i tenerumi. Ingredienti per 6 persone: 300 g Spaghetti spezzati – 3 Pomodori gradi – 2 spicchi d’aglio – Pepe – Tenerumi 2 mazzi – Sale – Olio extravergine di oliva

Come prima cosa bisogna lavare le foglie di zucchine, successivamente tagliarle e lessarle 10 minuti in acqua e sale. Prendete i pomodori, fate una croce e tuffateli in acqua bollente per pochi minuti, scolateli, asciugateli e pelateli.

Siamo praticamente quasi pronti

In una padella aggiungete dell’aglio e dell’olio, fate saltare i pomodori provati dei semi e tagliati a dadini, aggiustate di sale. Spezzate gli spaghetti, tuffateli nell’acqua bollente dove sono i tenerumi, aggiungete il pomodoro, fate cuocere e servite. Questa è una ricetta che può essere gustata asciutta o con un po’ di brodetto, a voi la scelta.

