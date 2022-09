“Sei uguale alla mamma” Romina Carrisi, l’abito da sogno si alza e mostra panorami inimmaginabili – FOTO

Avete mai visto Romina Carrisi, la figlia di Al Bano e Romina? E’ una meraviglia ed assomiglia molto alla madre: guardare che foto

Romina Power e Al Bano oltre ad essere ancora oggi una coppia unica da un punto di vista professionale, hanno vissuto anche una storia d’amore inimitabile che nessuno potrà mai dimenticare.

Si sono conosciuti poco più che adolescenti e dopo alcuni anni di fidanzamento si sono sposati ed hanno dato al mondo 4 figli, uno più bello dell’altro. Prima di separarsi, hanno dovuto affrontare la scomparsa della loro primogenita Ylenia, scomparsa nel nulla nel New Orleans.

Romina Carrisi, chi è la figlia di Al Bano

Una dei figli di Al Bano e Romina Power è Romina Carrisi, attrice, modella e fotografa. Figlia d’arte, non è appassionata di musica ma di poesia ed è per questo che si dedica molto alla scrittura.

Classe 1987, nata a Cellino San Marco, è molto apprezzata dal pubblico italiano e internazionale che la segue anche sui social dove vanta di più di centomila follower.

Ha passato la sua infanzia tra l’America e l’Italia, dal momento che è l’ultima nata dei Carrisi ed ha vissuto appieno il divorzio dei genitori. Ha lavorato in un night club, come commessa, fino a quando non ha trovato la sua strada che le ha fatto ottenere importanti risultati. Determinata, intraprendente, sempre pronta a mettersi in gioco, non ha mai esitato a farlo ed è anche per questo che ha conquistato la notorietà ed ha raggiunto l’obiettivo prefissato.

L’ultimo post sui social

Romina Carrisi è molto attiva sui social dove condivide con i fan molti momenti delle sue giornate e alcuni scatti mozzafiato che diventano virali e fanno impazzire il web.

L’ultimo post ne è un esempio. L’attrice ha pubblicato alcune foto di una gita fuori porta in quel di Toscana, precisamente al Giardino dei Tarocchi dove si è lasciata fotografare in pose strepitose.

Per l’occasione ha indossato un vestitino rosso con i pois bianchi, i capelli raccolti e un trucco sobrio. Un paio di sandali celesti fanno da contrasto al resto. Molti fan non hanno esitato a scrivere dei messaggi sotto al post e qualcuno ha affermato

sei uguale alla mamma

Infatti, sono tanti a ritenere che tra Romina senior e Romina junior ci sia molta somiglianza. Le due sono anche molto unite e quando possono non perdono occasione di trascorrere del tempo insieme.

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE