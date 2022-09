Belen pronta a rivedere Spinalbese, i fan tremano: De Martino purtroppo non può farci nulla

Belen Rodriguez pronta a rivedere l’ex fidanzato Antonino Spinalbese? I fan della showgirl tremano: purtroppo Stefano De Martino non potrà evitarlo

La storia d’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha attraversato delle complicazioni a dir poco surreali. Dopo svariati tira e molla, la showgirl aveva deciso di voltare pagina assieme all’hair-stylist Antonino Spinalbese, che nel luglio 2021 l’ha resa mamma bis della splendida Luna Marì.

Purtroppo, la relazione con il 27enne non è andata come la conduttrice aveva sperato. Eppure, per la Rodriguez, la sorpresa più grande si stava nascondendo proprio dietro l’angolo.

Chi avrebbe mai immaginato, infatti, che la sorella di Cecilia si sarebbe ritrovata a ricucire i rapporti con l’ex marito Stefano De Martino? Con grande stupore da parte del pubblico, le cose si sono mosse proprio in questa direzione.

Belen tra le braccia di Stefano De Martino: dopo anni l’amore è più forte di prima

La loro prima paparazzata risale allo scorso gennaio, a qualche mese di distanza dalla rottura tra Belen e l’ex fidanzato Antonino. La Rodriguez, tornata tra le braccia di Stefano De Martino, ad oggi appare felice come mai prima d’ora.

Il partenopeo, che l’aveva resa mamma per la prima volta del bellissimo Santiago, ha accolto la seconda figlia della compagna come se si trattasse della propria. Tra di loro, l’amore non potrebbe essere più forte di così.

Eppure, rumors tutt’altro che infondati parlano di un imminente incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Un incontro che, qualora si verificasse sul serio, potrebbe mettere seriamente in discussione il rapporto con De Martino.

La showgirl sarebbe pronta a rivedere Spinalbese: la reazione di Stefano De Martino

Si fanno sempre più fitte le voci che parlano di un imminente incontro tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez. I due, che si sono amati per circa un anno, starebbero per rivedersi per un motivo piuttosto serio.

Spinalbese, che tra meno di un mese entrerà nella casa del “gf vip”, vorrebbe salutare la figlia Luna Marì, avuta proprio da Belen.

Qualora la notizia si rivelasse fondata, ovviamente, l’incontro tra i due ex apparirebbe più che legittimo. Stefano De Martino, in tal caso, non potrebbe in alcun modo opporsi al volere della compagna.

