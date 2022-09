Dramma dopo l’Isola dei Famosi: “Erano morti tutti, non ci volevo credere”. La confessione straziante della naufraga più amata

Una notizia che ha sconvolto tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi. Una confessione straziante, a farla è proprio lei, la naufraga più amata.

Lo show ogni anno incolla allo schermo milioni di italiani, le vicende dell’Isola dei Famosi interessano davvero a tutti. Intrighi, strategie, amicizie, amori, dissapori, fame e sofferenza, nel programma in onda in prima serata succede davvero di tutto.

Quando nasce l’Isola dei Famosi

L’Isola è la versione italiana del show Celebrity Survivors, che a sua volta nasce dal programma svedese Expedition Robinso, il cui produttore Charlie Parsons, nel 1997 decise di proporre al pubblico questo genere di reality riscuotendo un notevole successo. L’Isola dei Famosi va in onda dal 2003, un gruppo di vip, viene portato su un’isola deserta, i concorrenti devono superare delle prove di sopravvivenza senza cibo e beni di prima necessità, l’unica cosa che viene fornita dalla produzione è l’acqua potabile, un kit per l’igiene personale, degli abiti ed un sacco a pelo.

I protagonisti vengono monitorati h24 dalle telecamere, ogni settimana c’è il collegamento con lo studio televisivo in Italia, si discute delle dinamiche instaurate, si procede con le nomination e le successive eliminazioni; infine viene decretato un vincitore nell’ultima puntata.

Ecco cos’è successo alla naufraga Floriana Secondi

Vivere su un’isola deserta, per quanto affascinante possa essere, è un’esperienza decisamente dura. Tra i vari vip che hanno partecipato al programma ricordiamo Floriana Secondi, conosciuta al grande pubblico anche per la partecipazione allo show televisivo Il Grande Fratello.

Di ritorno dall’Honduras, la simpaticissima Floriana ha raccontato in un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, una tragedia che ha dovuto superare con grande forza.

Erano morti tutti, non ci volevo credere

Floriana durante l’Isola dei Famosi, perse i suoi tre gattini. Li amava tantissimo ma per varie complicazioni tutti e tre se ne andarono per un motivo o per un altro. Di ritorno dal reality ha dovuto affrontare il lutto, la perdita e la delusione. Grazie al suo compagno ha ritrovato il sorriso, le è stato regalato un cane ed ora è il nuovo amore della sua vita.

