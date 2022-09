Eleonora Giorgi, si incrinano i rapporti? L’attrice ammette la verità su di lei

L’attrice Eleonora Giorgi tira fuori la verità esprimendo con chiarezza quali sono state le sue prime impressioni “su di lei”, rivelatesi successivamente anche nella realtà.

Dai tempi d’oro, nei primi anni ’80, quando ricevette il “David Di Donatello” per la sua partecipazione nella pellicola cult realizzata da Carlo Verdone, “Borotalco”, si può dedurre che la popolarità dell’attrice Eleonora Giorgi, e l’amore dei suoi fan per i suoi personaggi, non è mai venuto a mancare.

Eleonora Giorgi, dalle prime impressioni alla verità

Adesso, ancor prima che la stagione televisiva 2022-2023 abbia inizio con ufficialità, l’attrice romana – classe 1953 – ha desirato precisare quale sia la verità sulle dinamiche riguardanti la sua famiglia allargata in un’intervista esclusiva.

La Giorgi ha voluto dunque entrare nel merito dei suoi rapporti con la bellissima nuora, Clizia Incorvaia. L’ex gieffina, innamoratasi proprio di lui, Paolo Ciavarro, è sorvolata con lui a nozze soltanto nel 2020. Poi, sei mesi fa, la felice nascita di Gabriele: il loro primo figlio insieme. Un evento che ha definitamente coronato il loro sogno d’amore – in attesa, nel futuro, dell’arrivo di una sorellina, a quanto pare già citato dallo stesso personaggio di “Forum”. Ma cosa pensa davvero l’attrice di tutto questo?

Eleonora Giorgi, l’intervista che smentisce ogni dubbio

La sex-symbol degli anni settanta è intervenuta con decisione nello studio di “Storie Italiane”, confermando pubblicamente – e di fronte alla sua conduttrice, Eleonora Daniele – come la sua prima impressione su di lei non possa – adesso – essere messa più in discussione.

Mentre l’ex protagonista di “Guardami Negli Occhi” – successo musicale di Paolo Meneguzzi, uscito sulle scene nel lontano 2003 e, al contempo, in parallelo agli esordi di una Clizia giovanissima nel vestire i panni di modella – si dedica oggigiorno ad uno stile ecosostenibile, specialmente per il suo piccolo Gabriele, la Giorgia ha dichiarato:

“QUANDO CI SIAMO CONOSCIUTE, PER LA PRIMA VOLTA, A ME SEMBRAVA DI CONOSCERLA DA SEMPRE”

L’ex gieffina, infatti – stando al parere insindacabile dell’attrice, divenuta indimenticabile anche nel suo iconico ruolo in “Compagni Di Scuola” – avrebbe dimostrato il suo temperamento senza maschere quando si trovava all’interno della Casa del “GF Vip”. Ed è questo il modo di fare che l’avrebbe colpita.

Un’impressione, infine, confermata quando le due si sono trovate a tu per tu. Al punto tale che la stessa Giorgi avrebbe proposto alla modella di condurre insieme un reality show. Di conseguenza, prossimamente, le ipotesi di vederle una al fianco dell’altra in una nuova edizione di “Pechino Express” sembra divenire sempre più plausibile.