Uomini e Donne, Federica Aversano nuova tronista: la reazione clamorosa di Matteo Ranieri

Uomini e Donne, Federica Aversano è la nuova tronista di questa edizione: la reazione clamorosa di Matteo Ranieri

C’era chi ormai lo dava per scontato già da parecchi mesi. Di fatto, le previsioni della stragrande maggioranza dei fan si sono rivelate più che azzeccate: Federica Aversano, “non scelta” di Matteo Ranieri, è la nuova tronista dell’edizione 2022/23 di “Uomini e Donne”.

La classe 1993, originaria della provincia di Caserta, aveva conquistato tutti all’epoca del suo percorso televisivo. Fino all’ultimo, la giovane mamma si era contesa il bel Matteo Ranieri con la rivale Valeria Cardone, difendendo il proprio sentimento con le unghie e con i denti.

Un atteggiamento da vera combattente, che tuttavia non era bastato alla bella Federica; quest’ultima, a distanza di mesi, è pronta a rimettersi in gioco in una veste completamente diversa.

“Uomini e Donne”, le nuove troniste sono due “vecchie” conoscenze del programma

In realtà, né Federica Aversano né Lavinia Mauro sono due nuove conoscenze all’interno di “Uomini e Donne”. Entrambe le troniste, infatti, hanno un passato da ex corteggiatrici.

Se la casertana, solamente pochi mesi fa, è stata la “non scelta” di Matteo Ranieri, Lavinia ha partecipato ad una delle passate edizioni del dating show in qualità di corteggiatrice di Nicolò Brigante. Grazie alla proposta di Maria De Filippi, le due nuove troniste avranno finalmente l’occasione di trovare l’amore all’interno del programma.

A fronte della scelta della redazione, come avrà reagito il bel Matteo Ranieri, fresco di rottura con Valeria Cardone? La risposta al quesito è in realtà sorprendente ed è completamente diversa dalle aspettative.

Federica Aversano nuova tronista: la reazione di Matteo Ranieri lascia di sasso

Di fronte alla notizia del ritorno in studio di Federica Aversano, i followers si sarebbero aspettati una reazione immediata da parte di Matteo Ranieri, che solamente qualche mese fa aveva preferito Valeria Cardone alla nuova tronista.

Con grande sorpresa, da parte dell’ex tronista non c’è stata la benché minima reazione.

Il genovese, che continua a fare la sua vita di sempre, non ha espresso nessun tipo di parere in merito alla decisione di Maria De Filippi. Con ogni probabilità, l’ex tronista non può che essere felice dell’opportunità che la redazione ha regalato alla sua “non scelta”, alla quale ha sempre augurato ogni bene.

