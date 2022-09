Rocio Morales stende tutti, senza veli per una copertina da urlo – FOTO

Sorriso magnetico e sguardo accattivante, così Rocio Morales ha conquistato milioni di fan e il pubblico presente al Festival di Venezia dove quest’anno è la madrina.

Di origine spagnola, sorriso strepitoso e sguardo ammiccante. Rocio Morales è l’attrice del momento, scelta come madrina del Festival del cinema di Venezia dove attualmente sta lasciando tutti a bocca aperta per via dei suoi outfit meravigliosi.

Qualcuno non è stato d’accordo con chi le ha dato tale ruolo, ma dovrà ricredersi visto che sui social e dalla stampa sta ricevendo riscontri positivi.

Rocio Morales e il discorso di apertura al Festival di Venezia

Nonostante le critiche e i giudizi negativi sul suo conto, Rocio Morales non ha esitato neanche un secondo ed ha accettato il ruolo da madrina, ringraziando durante il discorso di apertura del Festival l’Italia intera.

Lo ha fatto nel modo più semplice, l’unico che conosce, visto che l’attrice si è fatta amare fin dal primo giorno proprio per la sua spontaneità e naturalezza che la contraddistinguono in ogni situazione.

Così ha affermato

Sono diventata adolescente e poi donna con i film. Chi può, ha il dovere di portare il bello. Il cinema ci fa sorridere, ci lega, spero che questa Biennale serva per spargere un po’ di bello nel mondo. Per raccontare ci vogliono fiducia e coraggio. Io l’ho avuto grazie a mia madre, che mi diceva sempre: “se ti piace quello che vedi dalla finestra, vai a prendertelo”. Quello che ho capito vedendo il cinema è che non è vero che è tutta finzione, è tutto reale. A volte le pareti sono di cartone e i temporali scoppiano sempre prima di un bacio appassionato, ma la passione è vera.

Rocio Morales, fuori tutto: che incanto – FOTO

Molto attiva sui social, Rocio Morales sta condividendo con i fan molti momenti delle sue giornate a Venezia e tra un red carpet e l’altro non ha perso occasione di pubblicare la copertina del settimanale F dedicata all’evento.

Capelli al vento, un trucco sobrio e un vestito rosa da far perdere la testa. Così si mostra in copertina la bella madrina del Festival, molto amata dal pubblico e seguita sui social da più di seicentomila follower.

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post diventato immediatamente virale.

COVID, STABILITÀ LA NUOVA QUARANTENA