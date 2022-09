Vite al limite, l’annuncio inaspettato del dottor Nowzaradan: fan tristi

Il Dottor Nowzaradan continua a sorprendere i fan di “Vite al limite”: l’esperto non si trattiene e fa il grande annuncio.

Si è fatto conoscere con il programma “Vite al limite” ed è diventato il peggior incubo del pubblico. Stiamo parlando del dottor Nowzaradan che con determinazione riesce ad imporsi nella clinica in cui lavora a convincere la maggior parte dei pazienti a seguire le sue regole e diete.

C’è chi riesce a portare a termine un percorso e chi invece si annulla completamente, ma molti grazie al suo aiuto hanno cambiato la propria vita.

Dottor Nowzaradan, chi è

E’ il più temuto della televisione ma allo stesso tempo uno dei più seguiti. Con la sua bravura, “Vite al limite” ha conquistato milioni di fan che non riescono a fare a meno della trasmissione. Stiamo parlando del Dottor Nowzaradan, ma cosa sappiamo sulla sua vita?

Oltre a conoscerlo nei panni del Dottore di “Vite al limite”, Dottor Nowzaradan è un medico chirurgo, originario della città di Teheran e specializzato in chirurgia bariatrica e bypass grastrico. Il suo nome completo è Younan Nowzaradan.

Classe 1944, fin da giovane si è appassionato al tema dell’obesità, dedicandosi completamente alle persone che soffrono di tale disturbo.

Il professionista si è sposato nel 1975 ma nel 2002 ha divorziato da sua moglie. Ha tre figli di cui uno lavora a stretto contatto con il padre: Jonathan è produttore del programma “My 600-lb Life – Vite al Limite” in italiano.

Dott Nowzaradan, l’annuncio inaspettato

L’esperto delle diete e di una vita sana ed equilibrata parla chiaro durante le puntate del format su Real Time. Per vivere bene è necessario seguire un regime alimentare regolare e uno stile di vita corretto.

Il dottore non ha dubbi al riguardo ed è per questo che la prima cosa che il professionista toglie dalla dieta dei pazienti sono tutti i cibi grassi e le bevande zuccherate, favorendo piatti ricchi di fibre, proteine magre e cereali. Insomma, una dieta che si avvicina a quella mediterranea che si rivela per i pazienti americani una sorpresa sconvolgente.

Sui social sono tanti i meme che ironizzano sul suo lavoro e tra i tanti si legge

Gli arancini non possono essere considerati frutta

Sono tanti i fan che seguono delle fanpage su Instagram e si divertono cone le varie frasi pronunciate dall’esperto della dieta.

