Acciaio opaco, in pochi minuti sarà splendente: il rimedio economico

Avere un acciaio ben pulito in casa è una vera sfida quotidiana per i “maniaci” della perfezione. Oggi c’è una soluzione economica che ti aiuterà a pulire in pochissimi minuti.

Non è sempre facile conciliare lavoro, pulizie domestiche, figli, amici e famiglia. Spesso e volentieri siamo di fretta e tendiamo a rassettare nel più breve tempo possibile, quante volte siamo passati dinanzi a quel lavandino, a quel forno, a quel piano cottura in acciaio pieno di macchie nonostante la veloce pulizia? Davvero tante, ma ora basta.

L’acciaio, c’è chi lo ama ma anche chi lo odia

In casa l’acciaio è spesso presente e lucidarlo delle volte può essere una vera impresa, oggi vogliamo darti alcuni consigli, utili ed economici, su come lucidare questo materiale non utilizzando anticalcare e quindi sostanze tossiche per l’ambiente e la nostra salute.

Il primo prodotto che ti consigliamo di suggerirti è l’aceto bianco: noto per le sue proprietà lucidanti e pulenti. Dopo aver pulito eventuali incrostazioni, passate con un panno in microfibra, l’aceto sul vostro acciaio, poi risciacquate con acqua tiepida ed il gioco è fatto. Basterà poi asciugare con un panno in cotone o microfibra ed avrete terminato. L’aceto è sconsigliato sul marmo o pietre naturali.

Altri metodi per lucidare l’acciaio molto economici

Il secondo rimedio sempre infallibile è l’acido citrico: questa è un’alternativa molto più ecologica rispetto all’aceto. Basterà sciogliere 150 gr di acido citrico in 1 litro di acqua, utilizzate uno spuzzino per vaporizzare il composto sull’acciaio e lasciatelo agire per pochi minuti. Con un panno in microfibra asciugare gli eccessi di liquido con movimenti circolari.

Crema al bicarbonato: mescolate del bicarbonato e dell’acqua, otterrete una crema da applicare sull’acciaio. Fatela agire 10 minuti e poi risciacquate con abbondante acqua. Asciugate con un panno in microfibra.

Infine ma non per ultimo il rimedio più antico di sempre

Il limone: questo è un rimedio vecchio come il mondo, è considerato un lucidante naturale a tutti gli effetti. Basterà spremere 2 limoni e diluirli in 1 litro di acqua. Passatelo sull’acciaio e rimuovetelo con un panno in microfibra.

