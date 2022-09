Elisabetta Gregoraci, triangolo amoroso con l’ex di Carlo Conti. “Cosa penso di lei?”: la risposta è incredibile

Elisabetta Gregoraci protagonista di un triangolo amoroso, c’entra il presunto fidanzato Giulio Fratini: la terza incomoda è proprio l’ex di Carlo Conti!

Avvistati in vacanza insieme in un lussuoso resort della Sicilia, Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini sarebbero la nuova coppia dell’estate. Per l’ex moglie di Flavio Briatore, dopo un lungo periodo di solitudine, sembrerebbe essere arrivato il momento di gettarsi in una nuova relazione.

Il fortunato ha il volto di Giulio Fratini, imprenditore di successo e amministratore delegato della Belvedere Angelico s.r.l., società fondata agli inizi del 2000 proprio per volere del padre Sandro.

Giulio, oltre ad essere un talento per quel che concerne il settore professionale, si è distinto anche per i suoi innumerevoli flirt. Nel suo recente passato, in particolare, annoveriamo anche la relazione con l’ex fidanzata di Carlo Conti!

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: la terza incomoda è proprio l’ex di Carlo Conti!

L’ex fidanzata famosissima di Giulio Fratini è proprio Roberta Morise, balzata agli onori della cronaca per la relazione intrattenuta con il conduttore di Rai 1 Carlo Conti.

La conduttrice e Fratini, in realtà, erano fidanzati fino a pochi mesi fa. Quando la Morise è partita alla volta de “L’isola dei Famosi”, infatti, il bell’imprenditore non mancava di fare il tifo per lei da casa.

Attualmente, il nome di Giulio Fratini è stato accostato a quello di un’altra famosissima dello showbiz. Si tratta di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Flavio Briatore, con la quale l’imprenditore sarebbe stato beccato in un resort in Sicilia.

Cosa c’è davvero tra l’ex gieffina e il presunto nuovo fidanzato? A rispondere, seppur in via indiretta, è stata proprio la “terza incomoda” di questo triangolo amoroso.

Roberta Morise risponde a un fan: svelato cosa pensa della presunta nuova coppia

“Sono uscite foto del tuo ex in un resort di lusso con Elisabetta Gregoraci“: questo il commento lasciato da un seguace di Roberta Morise sotto uno degli ultimi scatti della conduttrice.

L’ex di Giulio Fratini, che non si è lasciata scappare l’occasione, ha voluto chiarire una volta per tutte il suo reale pensiero su questa (ancora non confermata) coppia:

“Sono felice per entrambi”.

La Morise, a quanto sembra, avrebbe definitivamente voltato pagina rispetto all’ex fidanzato. Quanto sta circolando all’interno di tutte le piattaforme social non parrebbe minimamente toccare la bella conduttrice.

