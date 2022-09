Ida Platano beccata con un uomo! Lei e il figlio Samuele sembrano al settimo cielo: la FOTO

Ida Platano posta una foto che risveglia immediatamente l’attenzione dei fan: la dama si trova in compagnia di un uomo!

Dal giorno in cui ha messo piede nello studio di “Uomini e Donne” sono stati in moltissimi, dai cavalieri del parterre agli spettatori, a perdere la testa per lei. Ida Platano, la dama di Brescia nota per via della sua relazione con Riccardo Guarnieri, ha conquistato tutti con il suo modo di fare spontaneo e genuino.

Lo scorso martedì 30 agosto, in vista della prima registrazione dell’edizione 2022/23 del programma, la splendida dama è tornata in studio per rimettersi nuovamente in gioco.

Eppure, le Instagram stories pubblicate proprio in queste ore non hanno mancato di paralizzare i suoi numerosi fan. In una delle foto, inaspettatamente, Ida e il figlio Samuele si trovano in compagnia di un uomo.

Ida Platano in vacanza in Sicilia: le stories della dama hanno paralizzato il pubblico social

A pochi giorni di distanza dalla prima registrazione di “Uomini e Donne”, Ida Platano è volata in Sicilia – sua terra d’origine – per trascorrervi alcuni giorni di vacanza con il figlio Samuele.

Proprio quest’oggi, sabato 3 settembre, la bresciana ha deciso di optare per una gita in caicco, che non avrà mancato di entusiasmare suo figlio Samuele.

A lasciare senza parole i suoi fan dei social è stata, tuttavia, un’immagine che l’ex di Riccardo Guarnieri ha postato attraverso le stories. Si tratta di una foto in cui la Platano e Samuele si mostrano insieme ad un uomo: che si tratti della nuova fiamma di Ida?

Ida Platano, la FOTO insieme ad un uomo fa il giro del web: come stanno le cose?

L’immagine a cui stiamo facendo riferimento è un’immagine che ritrae la dama di Brescia comodamente distesa a bordo di una barca. A pochi metri da lei, con lo sguardo rivolto verso il mare, si nota anche il figlio Samuele.

Impossibile da non sottolineare, parallelamente, la presenza di un uomo all’interno del medesimo scatto.

Che si tratti della nuova fiamma di Ida? Un’ipotesi che non appare plausibile, dato che la dama è recentemente tornata nello studio di “Uomini e Donne” proprio per cercare l’amore.

Più probabilmente, l’uomo inquadrato dalla Platano era semplicemente un passeggero della medesima barca che stava trasportando Ida e Samuele al largo delle coste siciliane. Fino a prova contraria, dunque, non ci sarebbe nessun amore in corso nella vita della bresciana.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO