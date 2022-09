Lo scatto “da copertina” in trasparenze fluo di Justine Mattera è una rivelazione rovente da lasciare senza fiato: “Gli unici che…”

Sulla scia di uno degli scrittori e poeti più scatenati e spontanei della sua generazione, l’atletica showgirl e scrittrice Justine Mattera sceglie una tappa “tutta americana” e didascalicamente “on the road” per riflettere ad hoc il suo originale temperamento. Lo scatto è mozzafiato.

Justine Mattera, le prime novità roventi d’inizio settembre

L’inaugurazione del suo nuovo podcast – in aggiornamento ogni mercoledì fino al 14 settembre 2022 – sottolinea l’innata curiosità della Mattera di essersi sempre voluta mettere in gioco e di confrontarsi, al contempo, con altre personalità femminili del suo entourage. Amiche e colleghe che condividono gli stessi interessi culturali e lo stesso modo di ragionare, in inedite chiacchierate piacevoli all’ascolto e capaci di arricchire.

Nel frattempo – solita, come sempre, alla lettura e al confronto produttivo – i bellissimi shooting della Marylin dei nostri giorni non si sono fermati, riscuotendo un notevole successo dapprima sul suo profilo Instagram ufficiale, dove è apparsa – soltanto poche ore fa – la sua ultima disarmante citazione accompagnata da una scatto dalle roventi premesse.

Justine Mattera “da copertina”, la rivelazione in FOTO

Mentre si resta in attesa di un’ulteriore presentazione di “Just Me” – libro autobiografico della showgirl – presso Civitanova Marche dove, nella giornata di oggi, Justine si confermerà nuovamente madrina della manifestazione che vedrà la sesta tappa dell’IPS Paratriathlon in Italia, un’altra novità si presenta al suo pubblico.

Scegliendo un completo fluo – dalle accecanti trasparenze – Justine sale a bordo di un’autovettura d’epoca. E ben riusce a rapire l’attenzione dei suoi oltre 521mila follower.

“LASCI SENZA FIATO”

Scriveranno pertanto di risposta gli utenti alla citazione del poeta. Come lei particolarmente solito a lasciarsi andare a brucianti tendenze autobiografiche. E nonché riconosciuto amante della musica jazz. In didascalia alla sua ultima pubblicazione – al suggestivo scatto realizzato dall’autore Filippo Fortini, qui citato dalla showgirl – la statuaria nativa di Rockville promuove l’accostamento del capo in tinta fluo con un’elegante giacca in nero, spingendosi infine a riproporre un iconico passaggio dell’opera dello scrittore Jack Kerouac, pubblicata agli inizi degli anni ’50.

“Le uniche persone che mi interessano sono i pazzi“, ammette – traslitterando – Justine. Ossia i pazzi per la vita, coloro che si mostrano “desiderosi di tutto allo stesso tempo“. E ancora: “quelli che non sbadigliano mai o dicono una cosa banale ma bruciano, bruciano, bruciano“.

