“Ti porterò sempre dentro”, Maria De Filippi piange la perdita del pupillo di Amici. Fan in lacrime

Maria De Filippi piange la perdita del pupillo di “Amici”: “ti porterò sempre dentro”. I fan dei social sono ancora scossi dalla notizia

Da oltre vent’anni, “Amici” è una delle trasmissioni più amate tra quelle prodotte dalla casa di produzione Fascino PGT. Nonostante, nel corso delle sue molteplici edizioni, il format abbia mutato struttura per adeguarsi alle richieste del pubblico, il suo successo è rimasto pressoché intatto.

Concorrenti e professori del talent show, grazie ai loro battibecchi memorabili ma soprattutto ai momenti più emozionanti che li hanno visti coinvolti, non hanno mancato di tenere milioni di persone letteralmente incollate alla tv.

“Amici”, il cast piange la scomparsa di Michele Merlo: le parole di Maria De Filippi

Poco più di un anno fa, l’ex concorrente di “Amici” noto come Mike Bird lasciava orfano il pubblico della sua incantevole voce.

Deceduto a seguito di una leucemia fulminante che non gli ha lasciato scampo, Michele Merlo era stato lanciato dalla 17esima edizione di “Amici”. In precedenza, il giovane aveva preso parte alla decima edizione del talent di “X-Factor”, gareggiando nella squadra degli Under Uomini.

La sua scomparsa, a dir poco inattesa, ha rappresentato un boccone davvero amaro da mandar giù. Il cast di “Amici”, all’epoca, non mancò di stringersi attorno alla famiglia di Michele, strappato alla vita all’età di soli ventotto anni.

Solo di recente, Maria De Filippi è tornata a parlare dell’amatissimo cantante, che nella sua trasmissione ebbe modo di distinguersi e di testimoniare a tutti il proprio incommensurabile talento. Parole davvero toccanti, quelle della conduttrice, che hanno profondamente commosso il pubblico.

Le parole della conduttrice sul pupillo di “Amici”: “ti porterò sempre dentro”

La scomparsa di Michele Merlo rappresenta una ferita ancora aperta nel cuore di Maria De Filippi. Solo di recente, la presentatrice è tornata a parlare del celebre cantante che raggiunse la notorietà grazie al palcoscenico del suo programma.

“Mi porterò sempre dentro quella sensibilità, quella profondità d’animo e quella capacità di scavare negli abissi delle persone che avevi”.

La De Filippi, con parole cariche di strazio, ha salutato per l’ultima volta il suo pupillo Mike Bird, che sembra aver impresso un segno indelebile nel cuore della presentatrice, che neanche il tempo riuscirà mai a cancellare.

