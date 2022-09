Principe Carlo, viene a galla un segreto agghiacciante: retroscena epocale, nessuno si aspettava tanto

Spunta un retroscena clamoroso sul Principe Carlo: nella sua vita un segreto celato per anni è venuto a galla, nessuno se lo aspettava. Incredibile.

73 anni, erede al trono senza corona per più tempo nella storia della monarchia inglese. Il Principe Carlo ha vissuto tutta la vita ad attendere il momento in cui assumerebbe il ruolo di Re: un momento mai arrivato, vista la scorza della madre.

Sono 70 anni che la Regina Elisabetta è alla guida della monarchia e nonostante i suoi 94 anni sembra non voler mollare l’osso.

Sua ombra, il Principe del Galles, inoltre, ha tentato in ogni modo di conquistare il consenso del pubblico. Le drammatiche vicende intrecciate con Lady Diana lo hanno, infatti, reso molto impopolare: le difficoltà matrimoniali tra i due – e la figura dietro le quinte di Camilla – hanno messo a repentaglio la sua immagine.

A distanza di 25 anni dal decesso della Spencer le cose sono molto cambiate, tanto che oggi con la Spark è diventato più accolto dai sudditi. Questi sono rimasti senza fiato nello scoprire un retroscena clamoroso sul Royal con cui è stato svelato dopo anni un segreto spiazzante.

Principe Carlo: segreto agghiacciante, scoperta clamorosa

Primogenito della Regina Elisabetta e del Principe Filippo, nel corso degli anni i riflettori sono stati puntati sul Principe Carlo innumerevoli volte.

In particolare durante il suo matrimonio con la Spencer i paparazzi si sono accaniti con loro vita sentimentale.

La dose è stata rincarata dalla scoperta che nella sua esistenza Camilla era ancora presente: i due sono stati innamorati in gioventù, ma non hanno potuto coronare il loro amore in qualcosa di più serio in quanto lei non era considerata idonea al ruolo di consorte di un futuro Re.

Dopo molti anni però il sentimento che li ha uniti è tornato vivo, tanto che si sono frequentati a discapito del matrimonio tra Carlo e Lady D. Poi dopo la morte di quest’ultima – passato diverso tempo – si sono sposati. Ma non è Camilla la protagonista del segreto clamoroso scoperto di recente su Carlo: emerge una misteriosa persona a cui sarebbe legato nel profondo.

Principe Carlo, nella sua vita una persona segreta viene a galla

Un fratellastro tenuto per anni nascosto. Questo è il segreto sulla vita del Principe Carlo emerso di recente: si tratterebbe di un figlio illegittimo di Filippo.

Guenther Fock, il nome del fratello di Carlo nato dal rapporto tra suo padre e una cameriera.

Tuttavia questa indiscrezione non è stata mai confermata con un test del DNA e ormai non è più possibile farlo in quanto nell’aprile 2021, Filippo è mancato. Tuttavia Fock non si è dato per vinto e sembra voler chiudere il cerchio di questa questione.

non mi fermerò

La parole del presunto fratellastro di Carlo deciso a sbandierare al mondo la verità, nel desiderio che venga riconosciuta la sua parentela con i Royal.

Per ora a confermare questa tesi sarebbero le foto di Guenther, la cui somiglianza con Carlo e Filippo è impressionate. Inoltre ad alimentare i sospetti sulla veridicità di questa tesi sarebbero le voci diffusesi negli anni secondo cui il marito di Elisabetta non le sarebbe mai stato fedele, tradendola innumerevoli volte.

