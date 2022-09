Al Bano e Romina, che batosta! Il pubblico non perdona: “Vi sembra normale?”. La coppia delude tutti

Al Bano e Romina delude i telespettatori, questa volta la coppia più amata della televisione ha toppato alla grande. Ma cosa sarà successo?

Un fulmine che cade a ciel sereno, Al Bano e Romina hanno deluso i fan. Purtroppo è successo tutto in diretta televisiva e la cosa non è passata inosservata. C’è una soluzione? Chi può dirlo! Al momento c’è solo tanta amarezza.

Una storia lunga una vita, Al Bano e Romina, i protagonisti degli anni ’60

Al Bano e Romina si conoscono per la prima volta negli anni ’60 durante le riprese del film Nel Sole, il loro fu un colpo di fulmine dal momento che si sposarono dopo pochissimi anni di fidanzamento. La loro vita era ricca di Felicità, il pubblico li amava, le tournée erano sempre più lunghe e nelle classifiche nazionali ed internazionali erano sempre primi.

Questa Felicità, vissuta e desiderata, finisce quando nel ’94, all’inizio dell’anno, la primogenita Ylenia scompare nel nulla. Nonostante i tentativi di riappacificazione, Al Bano e Romina non si ritrovarono mai più così come non fu mai più ritrovata la ragazza. Dopo anni di lontananza, rancore, rassegnazione e dolore, i due cantanti hanno ricominciato ad esibirsi in televisione e nei concerti, il pubblico li ama come se li vedesse per il primo giorno ma questa volta qualcosa è andato storto. Ecco cosa.

La coppia delude tutti, ecco cos’è successo

Il pubblico è ancora avvilito, l’ultima puntata di Techetecheté, in onda su Rai 1, venerdì 2 settembre, è stata dedicata ad Al Bano e Romina ma qualcosa è andato storto. Molti telespettatori hanno commentato sui vari social di aver cambiato canale in quanto, a detta loro, la storia tra i due cantanti è ancora inflazionata e poco digeribile.

Per i fan l’intera storia è stata prolissa e poco interessante, hanno continuato a guardare la fine del programma ma con molto malcontento. I commenti sono stati davvero spietati.

A me sono piaciuti molto. Questo è amore

Se a qualcuno (la maggior parte) non è andato a genio l’excursus Al Bano & Romina definendo la scelta della produzione infelice, per altri telespettatori è stato un regalo fantastico che ha rallegrato i loro cuori.

