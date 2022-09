Aurora Ramazzotti incinta, l’inaspettata reazione dei genitori: tutta la verità

Aurora Ramazzotti, secondo voci di corridoio dei maggiori quotidiani di gossip sarebbe incinta. I genitori rompono il silenzio assordante: così stanno le cose.

Se finora non abbiamo avuto alcuna conferma sulla presunta gravidanza della conduttrice svizzera, Michelle Hunziker, ora le cose sembrano apparire in maniera più chiara e lineare.

Dopo l’uscita dalla farmacia sarda con il test di gravidanza tra le mani prima di mamma, Michelle e poi della figlia, Aurora Ramazzotti si sono rincorse diverse voci di gossip su chi fosse la ‘vittima’ di questo speciale evento d’attesa.

Gli interessati ad oggi non hanno rilasciato alcuna dichiarazione a riguardo. Non si è avuta alcun tipo di conferma o smentita se il presunto bebè appartenesse alla giovane influencer o al mezzobusto di “Striscia La Notizia”.

Qualora il test dovesse rilevare l’effettiva gravidanza, bisognerebbe capire o meglio aspettare che qualcuno in famiglia uscisse allo scoperto per dare il lieto annuncio.

Nelle ultime ore pare che la questione abbia preso una piega più chiara e meno sfocata ai più curiosi. Abbiamo assistito così ad una netta posizione/reazione dei genitori di Aurora, ovvero Michelle e Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti in attesa: cosa ne pensano i genitori della gravidanza della figlia

La primogenita di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti è stata trascinata all’interno di un vortice di questioni legate ad una possibile gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Più Donna (@piudonna.it)

L’ex coppia che ha messo al mondo la splendida, Aurora ha dimostrato, nonostante la cicatrice della separazione di essere più affiatata che mai in qualità di amici.

Grazie al loro sostegno, la piccola Ramazzotti della famiglia è riuscita a crescere con sani principi e ad oggi convive persino con il suo ragazzo. Si tratta di Goffredo Cerza, con il quale fa coppia fissa da ben 5 anni.

L’amore viscerale e l’affiatamento con il ragazzo avrebbe permesso alla coppia di bruciare le tappe della vita.

L’uscita in farmacia con il test di gravidanza tra le mani, secondo gli addetti sposerebbe meglio la causa della figlia Aurora Ramazzotti, piuttosto che quella della padrona di “Striscia La Notizia”, considerate le ultime spiacevoli indiscrezioni sulla lontananza da Giovanni Angiolini.

A tal proposito, dopo un lungo silenzio tra le parti interessate sarebbe arrivata la fatidica “rottura del ghiaccio” su chi attribuire l’eventuale dolce attesa.

Tutti i fari sarebbero (il condizionale è d’obbligo finchè, l’interessato non uscirà allo scoperto per l’annuncio) puntati dunque, per i motivi suddetti sulla piccola leva dello spettacolo e il fidanzato, Cerza.

Si mormora addirittura che nelle ultimissime ore babbo e mamma avrebbero confermato alle orecchie degli amici più intimi le voci che vorrebbero Aurora, incinta di un bebè.

Eros e Michelle da “separati in casa” dunque sarebbero felicissimi e pronti a rivoluzionare le loro aspettative di vita, accogliendo il loro primo nipotino in casa.

“…Papà e mamma si sentono davvero emozionati in questo momento…”

E’ questo il monito descrittivo che circola con insistenza in giro per il web e le varie testate di gossip nazionale.

Ora non ci resta che attendere l’uscita allo scoperto in via del tutto definitiva, dell’interessata (in questo caso Aurora) per condividere con tutti voi, “caviale e champagne”.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO