Sandman è la serie Netflix del momento, piace proprio a tutti, ma come mai ha avuto tanta fortuna? Proviamo a scoprirlo insieme.

La serie tv Sandman prende spunto dall’omonimo fumetto, uno dei più famosi della narrativa contemporanea. La storia risulta molto frastagliata proprio come un caleidoscopio, se malauguratamente si perde qualche passaggio si rischia di dover ritornare indietro per riprendere il filo conduttore. Mettere in scena Sandman è stata un’impresa assai ardua ma decisamente ben riuscita.

Chi è Sandman, il re dei sogni?

La serie Netflix è stata un vero successo non solo per il pubblico ma anche per la critica. Nel giro di pochissimo tempo ha raggiunto 300 milioni di ore di visualizzazioni, classificandosi nella top 10 della piattaforma streaming più amata al mondo. Il fumetto, così come la versione televisiva, è ambientato nel 1916, il mago Roderick Burgess organizza un rito per cercare di imprigionare la Morte, uno dei 7 Eterni, che gli ha portato via suo figlio.

Il rito magico non intrappola la Morte ma Sogno conosciuto anche come Morfeo re delle Terre del Sogno il quale rimane intrappolato per cento lunghissimi anni in una teca di vetro, i suoi 3 preziosissimi oggetti, la sabbia magica, l’elmo da guerra ed il rubino, vengono trafugati. Inizia così l’avventura di Sandaman che va in cerca dei suoi oggetti preziosi per riportare la normalità nei sogni dell’umanità, ormai disturbati dagli incubi che nel frattempo hanno gettato nel caos più totale il regno.

Cosa piace di più di Sandman?

L’opera culto di Gaiman è stata riprodotta federalmente nell’interpretazione e questo è sicuramente un punto a favore per la serie tv. La suspense è ben proporzionata per tutta la durata delle puntate, il personaggio principale, Sogno, è schivo, inespressivo, a tratti gelido.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

Potremmo definire questa seria adatta ad ogni tipo di pubblico, non è horror ma allo stesso tempo è un fantasy – thriller. Le vicende che si susseguono sono intrecciate a tratti difficili da comprendere ma che hanno tutte un filo logico.

Sandaman è un insieme di personaggi che incarnano perfettamente i loro ruoli

La serie stupisce ed accanisce, ogni episodio è ben studiato e calibrato tanto da desiderare di arrivare velocemente alla fine della storia.

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE