Laura Chiatti ha mandato in tilt il popolo del web scoprendo le sue curve divine. Subito è un boom di like e commenti.

Il buongiorno si vede dal mattino e a rendere questa giornata indimenticabile ci ha pensato Laura Chiatti.

Famosa attrice, modella e doppiatrice, ha condiviso, infatti, uno scatto da infarto sulla sua seguitissima pagina Instagram. Una foto talmente travolgente da mandare in tilt il suo milione di follower, come d’altronde accade ogni volta che condivide un contenuto social.

40 anni, di Castiglione del Lago, è partita dalla scena musicale per poi sfondare nel mondo della recitazione, tra soap e pellicole.

Raggiunti grandi traguardi, non può mancare alla manifestazione dedicata al mondo del cinema più famosa: la Mostra del cinema di Venezia a cui prende parte in questa 79esima edizione.

Proprio dalla camera d’albergo della Serenissima ha condiviso lo scatto che ha mandato in estasi tutti.

Chiatti divina, appena sveglia: il buongiorno più caliente

Occhioni azzurro verdi, capelli raccolti, letto ancora sfatto. Appena uscita dalle coperte, Laura si è mostrata in tutta la sua bellezza.

Così è apparsa nel suo ultimo scatto condiviso su Instagram, subito dall’immediato successo.

Quello che ha colpito in particolare è la mise indossata: una vestaglia floreale allacciata in vita che si è aperta sul davanti per la gioia dei fan, facendo spuntare il suo davanzale da urlo.

Laura Chiatti, bellezza intramontabile: fan nel delirio

Oltre alla vestaglia, a colpire i fan della 40enne la posa che la vede sdraiata a terra con alle spalle il letto.

Una visione afrodisiaca che ha fatto subito il pieno di cuori e complimenti.

la perfezione

È solo uno dei tanti commenti di apprezzamento al post, grande successo come ogni suo contenuto.

Con la foto ha comunicato ai fan come sia pronta a sbarcare al Festival di Venezia: sale l’attesa nello scoprire quale look sfoggerà sul Red Carpet, nella certezza che sarà divina come in ogni sua apparizione.

Una partecipazione emozionante quella di quest’anno per la 40enne che si è conquistata il premio di miglior attrice per la sua partecipazione del film drammatico “Ero in guerra ma non lo sapevo”. La premiazione si terrà stasera con l’evento “Filming Italy Best Movie Award”, previsto nella lussuosa location dell’Hotel Excelsior, situato al Lido di Venezia, a due passi dalle sale delle proiezioni.

