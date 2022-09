Harry disperato, dolore implacabile: il rimpianto più grande della sua vita. Rivelazione agghiacciante

Periodo buio per Harry. Il secondogenito del Principe Carlo è afflitto da un tremendo dolore: tra rimpianto e disperazione, è perseguitato da un dispiacere senza fine.

37 anni, conosciuto in tutto il mondo per il suo temperamento ribelle. Negli ultimi anni Harry si è distinto con i suoi costanti colpi di scena, tra l’addio da Palazzo, il trasferimento in California con Meghan e le continue faide coi parenti.

I suoi rapporti con la Royal Family sono, infatti, tesi come una corda di violino: da accuse a silenzi, le incomprensioni coi reali inglesi sembrano ormai implacabili.

Distanti come non mai, il Sussex non rivolge quasi parola al fratello maggiore William – un tempo erano legatissimi – e tanto meno al padre Carlo. Anche le cose con la Regina si sono fatte complicate: sembra che la Sovrana sia persino arrivata a modificare il testamento, escludendo lui e la sua famiglia in quanto sempre più spazientita dai suoi comportanti.

In questo contesto così aspro emerge una rivelazione sconvolgente del reale, ormai fuori dalla vita della Royal Family.

Harry e Meghan esclusi: fatti fuori dal testamento, ma il Sussex è afflitto da altro

Se Harry e Meghan hanno dovuto fare i conti con l’esclusione del testamento che sembra essere sempre più concreta, a gettare il Sussex nel dolore è ben altro.

Il 37enne, infatti, si è chiuso in profondo silenzio a seguito di una ricorrenza drammatica: l’anniversario di morte della madre.

Il 31 agosto 1997 Lady Diana ha, infatti, perso la vita in un drammatico incidente automobilistico lasciando un dolore incolmabile nel cuore dei sudditi e in particolare dei suoi amati William e Harry. Quest’ultimi all’epoca erano appena adolescenti: ancora vivo il ricordo del tremendo lutto e del giorno del funerale in cui hanno camminato ai piedi della bara della madre contornati di fotografi.

Proprio queste immagini perseguitano il Sussex, tanto che il dolore non ha mai smesso di essere vivo nel suo cuore in questi 25 anni. In particolare si è aperto in merito a un grande rimpianto di vita in cui è protagonista proprio la Spencer.

Harry, il rimpianto più grande di vita: dolore implacabile

Perdere un genitore porta a un dolore inarrestabile. Quando questo avviene in gioventù tutto è ancora più amplificato e ben lo sa Harry che ha vissuto la morte della madre quando era solo un ragazzino.

Proprio in merito a questa drammatica vicenda è legato il rimpianto di vita più grande del Sussex, pentito in particolare di com’è andata l’ultima telefonata con la madre.

Rimpiangerò per sempre quanto quella telefonata sia stata breve

Le parole condivise dal secondogenito di Lady D. e Carlo che dimostrano il rammarico molto forte, ancora vivo in lui.

