Il Volo, c’è una cosa alla quale non rinunciano mai. Spregiudicati lo ammettono senza freni: “Lo facciamo ogni volta..”

Il Volo, i tre tenori non si nascondono e lo raccontano a tutti. Si tratta di un appuntamento fisso che non può essere spezzato

Ultime date italiane per Il Volo. Il gruppo famoso in tutto il mondo composto da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ha chiuso da qualche giorno i concerti previsti nel nostro Paese. Gli appuntamenti de Il Volo Live in Concert 2022 organizzati per celebrare i loro 10 anni di carriera hanno chiuso la scaletta tricolore a Vicenza.

Per i tre artisti è stata un’estate intensa, piena di soddisfazioni e di nuovi incontri con i loro fan lungo tutto lo Stivale. Il pubblico li attendeva con ansia dopo lo stop imposto dalla pandemia che li aveva costretti a cancellare il tour nei due anni passati.

Il trio in giro per il mondo e poi ancora in Italia

Ma per Il Volo non è tempo di riposarsi. Dal 7 settembre si riparte, infatti, con nuovi concerti in giro per il mondo. Prima Toronto e poi tante date tra Canada e Stati Uniti con esibizioni nelle principali città del Nord America. Poi sarà ancora tempo di tornare a casa.

Gianluca, Piero e Ignazio, infatti, saranno impegnati con altre tre date, nel mese di dicembre, in Italia. Appuntamenti che erano stata già rimandati a causa della pandemia. Le date da segnare sono quelle del 15 dicembre a Torino, il 17 ad Assago ed il 23 dicembre a Roma.

Insomma c’è tempo ancora per vivere insieme ai tre tenori dei momenti di vera magia, tra gli omaggi al Maestro Ennio Morricone ed i loro grandi successi. Prima di ogni spettacolo c’è sempre qualcosa che i componenti de Il Volo fanno, voi lo sapete?

Il Volo, ogni volta succede questo: il gesto

I componenti de Il Volo sono giovani abbastanza riservati, che non scendono molto nei particolari ma in una vecchia intervista con Giulia Stabile hanno rivelato cosa fanno, ogni volta, prima di un concerto. C’è un rito, quasi scaramantico, al quale i tre non rinunciano prima di salire sul palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

Un gesto semplice ma per loro pieno di significato:

si abbracciano e si guardano intensamente negli occhi.

È un modo per scaricare l’ansia pre-concerto che, nonostante 10 anni di carriera, concerti in tutto il mondo, sui palchi più prestigiosi, non manca mai. Si tratta di un’emozione adrenalinica e bella nello stesso tempo che rappresenta la “benzina” delle loro esibizioni.

4 ANNI DI MATRIMONIO, CHIARA E FEDEZ FESTEGGIANO COSÌ. IL VIDEO