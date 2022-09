La ex Velina più volte ha fatto sapere di voler mettere nero su bianco in un’intervista quello che è successo con il marito. Peccato che probabilmente i suoi piani potrebbero saltare…

La vicenda della separazione tra l’ex Velina e l’ex capitano della Roma non sembra trovare uno sbocco di attenuazione mediatica. Anzi la storia sta appassionando la stampa scandalistica e finché la battaglia legale per ufficializzare la separazione tra i due non sarà terminata, non ci sarà tregue da nessuna parte.

Ilary Blasi e Francesco Totti stanno vivendo questo momento di tensione in maniera molto diversa. La prima infatti non sembra aver diminuito il suo contributo social che documenta passo passo le sue giornate, mentre il bomber si è parzialmente ritirato dalle scene per non destare scandali inutili sulla sua nuova vita privata.

Spunta una nuova verità sulla separazione dell’anno, escono le prove…

Come sono andate davvero le cose tra di loro? È stata tutta colpa di Noemi e del tradimento di Francesco o ci sono altre verità nascoste che in fan non potranno mai conoscere?

Dagospia qualche settimana fa aveva annunciato che Ilary era seriamente intenzionata a rilasciare un’intervista pubblica per chiarire una volta per tutte questa storia che sta non poco minando la serenità di tutta la sua famiglia, figli compresi.

Si era parlato di “Verissimo” o addirittura di “Belve” per un’intervista esclusiva della showgirl, i fan già scalpitavano. Eppure probabilmente non ci sarà nessuna dichiarazione vista la nuova piega che sta prendendo tutta la dinamica interpersonale tra i due protagonisti della storia.

Ilary-Totti, cosa sta accadendo in queste ore

Alfonso Signorini lo scorso 29 agosto sulle pagine del suo settimanale aveva fatto sapere che il Pupone tramite i suoi avvocati avrebbe sempre cercato di arrivare ad una separazione consensuale per il bene dei figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi)

La proposta sembra prevedere che “la casa principale rimanga ai figli e i che genitori si alternino nella loro custodia, all’interno di quella stessa dimora, stabilendo giorni diversi per entrambi”.

Esiste però anche una clausola al contratto, finora taciuta alla stampa, ovvero quella di:

stoppare il flusso di notizie sulla vicenda per non fomentare altri gossip di cui proprio i figli sarebbero le prime e le più indifese vittime.

Se Ilary andasse a parlare in tv questo tacito accordo tra di loro salterebbe immediatamente e Francesco porterebbe inevitabilmente la ex moglie in tribunale. Che deciderà di fare la bella conduttrice? Staremo a vedere…

AURORA RAMAZOTTI INCINTA? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE