Lidl, l’offerta da leccarsi i baffi: “Che specialità”, i clienti impazziti e file in cassa

Non Lidl continua a stupire i clienti con dei prodotti unici e inimitabili: ha appena condiviso un post da leccarsi i baffi

Prezzo basso e alta qualità, Lidl da sempre asseconda le esigenze dei clienti che supportano e sostengono il marchio, seguendo giorno dopo giorno le offerte e le varie promozioni.

Dopo l’iniziativa del voucher per la spesa da 50 euro, sono in arrivo altre novità che lasceranno ancora una volta i consumatori a bocca aperta e con l’acquolina in bocca. Siete pronti a scoprire di cosa si tratta?

Lidl, il successo vien vendendo

Lidl è una catena europea di supermercati attiva in Italia dal 1992, anno di apertura del primo negozio ad Arzignano in provincia di Vicenza. In realtà la sua origine risale agli anni 30 in Germania.

Attualmente è una delle aziende della grande distribuzione più organizzata e moderna dell’Italia e vanta di oltre 700 punti vendita. All’interno è presente una gamma di prodotti, da quelli alimentari a elettrodomestici, fino ad arrivare al materiale scolastico.

C’è di tutto e il rapporto qualità prezzo è inimitabile. Anno dopo anno, Lidl è riuscito ad ottenere grandi risultati grazie all’impegno, la determinazione e il talento di chi vi lavora, a partire dai commessi fino ad arrivare ai piani alti.

Il post del giorno

Lidl Italia possiede anche un profilo social e su Instagram vanta di quasi novecentomila follower che seguono con costanza l’azienda online.

Un gruppo di esperti ricercano il prodotto più “instagrammabile”, descrivono le sue qualità e lo pubblicano in un post così da diventare virale e attirare l’attenzione dei clienti che, non appena ne vengono a conoscenza, sono curiosi e corrono a comprarlo.

L’ultimo riguarda la sfornata, una pietanza sfiziosa e veloce da preparare. Così presentata su un piatto arricchito da mozzarelline e pomodorini ha conquistato milioni di visualizzazioni, una miriade di like e commenti. L’azienda l’ha descritta così

Sfizioso di nome, ma soprattutto di fatto: goditi la nostra calda specialità appena sfornata, ripiena di pomodoro e mozzarella filante.

Insomma, ancora una volta Lidl ha fatto centro e non è un caso che sui social l’azienda si descrive in questo modo

Questa pagina è per tutti i follower della convenienza e della qualità, o, per dirla in modo davvero semplice, di Lidl!

E a voi piace? Non l’avete ancora provato? Non vi resta che farlo. Buona spesa!

ANGELA CELENTANO, LE ULTIME NOVITÀ NEL VIDEO DEL TG DI YESLIFE