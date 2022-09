Meghan Markle sconvolgente: “Harry lo ha perso..” mondo senza parole

Meghan Markle è finita al centro dei riflettori per un retroscena sconvolgente in cui è coinvolto anche Harry. Nessuno può crederci, accade l’inaspettato.

Meghan Markle

Duchessa ribelle e Principessa di Montecito. Questi gli appellativi affibbiati a Meghan Markle da quando ha detto addio a Palazzo al fianco di Harry per trasferirsi in California, dove si è fatta conoscere con il suo temperamento forte e talvolta capriccioso.

Dal 2020 la Megxit ha segnato la storia della Royal Family, vedendo i Sussex uscire di scena, almeno in parte. Dietro le quinte, infatti, sono rimasti sempre presenti con continue faide contro i parenti, con cui i rapporti sono stati tesi mese dopo mese.

Se una distensione era emersa a inizio estate con la partecipazione dei Duchi al Giubileo di Platino, tenutosi a Londra a giugno, le cose sono rovinosamente scivolate tanto che si sono fatte sempre più gelide. Emblematico di questo il fatto che per i suoi 41 anni (compiuti lo scorso agosto) l’ex attrice non ha ricevuto nessun augurio della Regina.

Emerge un nuovo colpo di scena nel rapporto tra i Sussex e i Royal: in particolare sono coinvolti Harry e il Principe Carlo.

Meghan Markle: la rivelazione sbalorditiva su Harry

La Markle si è lasciata andare con una rivelazione clamoroso su Harry nell’ambito di una lunga intervista rilasciata al The Cut.

A colpire in particolare la confessione che riguarda il marito e il suo rapporto con il padre.

La Duchessa dopo aver lanciato il suo podcast – flop totale in quanto criticato aspramente – si è lasciata andare a rivelazioni sbalorditive sulla Royal Family, per lei chiodo fisso. In ogni occasione, infatti, non smette di dare sentenze e stoccate contro i reali inglesi: questa volta ha puntato il dito sul rapporto tra Harry e il Principe Carlo.

Meghan Markle: confessione clamorosa su Harry e il Principe Carlo

Niente da fare per Harry e il Principe Carlo. A quanto confessato da Meghan ormai le cose tra i due sarebbero irrecuperabili, tanto sono distanti.

Nei mesi scorsi si era parlato di un riavvicinamenti, andato tuttavia in frantumi e anzi: si sarebbe creato un ulteriore inasprimento dei rapporti tra padre e figlio.

ormai harry ha perso il rapporto con il padre

Le triste parole di Meghan, dietro le quali si celano le difficoltà sempre più forti tra lei, il marito e i reali inglesi: la faida sembra non avere fine e anzi più si va avanti, più le cose peggiorano.

Chissà cosa succederà nei prossimi mesi in cui è prevista la pubblicazione dell’autobiografica bomba di Harry che sta già facendo tremare Palazzo nel timore che vengano rilevati segreti inediti capaci di far scoppiare scandali e fughe di notizie imbarazzanti.

