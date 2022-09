“Devo imparare a tirarlo fuori ..“ Rocio Morales e la ricetta per una vita migliore- VIDEO

Rocio Morales si conferma uno dei personaggi più amati sui social, l’attrice e compagna di Raul Bova manda un messaggio positivo ai fan

Un cuore diviso tra due paesi. La Spagna, quello dove è nata, e l’Italia, dove ha trovato la consacrazione professionale e la svolta della sua vita privata, l’amore, una famiglia. Rocio Morales è da tempo una delle figure di spicco del nostro mondo dello spettacolo. L’attrice iberica, 34 anni, si è imposta, oltre che come modella e come volto cinematografico, anche come showgirl e conduttrice di grande livello.

Rocio Morales incanta il Festival di Venezia, una madrina fantastica per la Mostra del Cinema

La compagna di Raoul Bova (i due si sono conosciuti nel 2011 e non si sono più lasciati, mettendo al mondo due figlie) si è fatta apprezzare come co-conduttrice del Festival di Sanremo nel 2015 e come volto di Telethon. Ora, anche come madrina d’eccezione del Festival del Cinema di Venezia.

In laguna, al solito, ha sfoderato una classe sopraffina, in abiti elegantissimi che hanno incantato gli ammiratori. Sul web, del resto, Rocio è da tempo una star assoluta, con oltre 600 mila followers su Instagram. Rocio è particolarmente benvoluta non solo per il suo fascino, ma anche per il suo carattere solare e sempre positivo.

Rocio Morales, spettacolo sul red carpet: eleganza e quel messaggio a cuore aperto

Messaggi che continua a mandare anche dal red carpet veneziano, con le immagini delle sue sfilate che stanno spopolando nella community.

La elegantissima e seducente Rocio sorride ai fotografi che la immortalano in uno splendido e svolazzante abito lungo. Per lei, essere il volto di una rassegna così importante è motivo di grande orgoglio. Ecco la sua ‘ricetta’:

Per realizzare i sogni servono due cose: fiducia e coraggio.

Fiducia in ciò che si crede.

E poi ricordarci che tutti abbiamo una certa dose di coraggio: dobbiamo solo imparare a tirarlo fuori.

L’acclamazione dei fan, italiani e spagnoli, si manifesta immediatamente. Complimenti a iosa e tanti messaggi di approvazione, per un personaggio che si fa notare per le sue doti artistiche ma anche umane e per questo raccoglie sempre più consensi.

