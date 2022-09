I due attacchi sono accaduti nella città di James Smith Cree Nation e nella vicina Weldon, Canada. Il bilancio è di 10 morti e 15 feriti.

Ancora violenza in Canada. Nella notte di domenica, 4 settembre, due attacchi con coltello hanno svegliato la città di James Smith Cree Nation e del vicino villaggio di Weldon. A riportare la notizia è il Guardian: siamo nel Saskatchewan, provincia del Canada occidentale. Il bilancio delle vittime è drammatico: 10 morti, 15 feriti.

