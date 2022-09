Beatrice Borromeo, emozioni a mille: grandi festeggiamenti con il suo principe azzurro, e quel dettaglio…

Beatrice Borromeo sta festeggiando un momento speciale al fianco del suo principe azzurro. Felicità a mille per la reale più chic di Europa.

Gioia ed emozioni incontenibili. Beatrice Borromeo sta passando momenti indimenticabili al fianco dell’amore della sua vita, il suo principe azzurro che l’ha stregata coi suoi occhioni azzurri e i suoi capelli biondo dorato.

Si tratta di Pierre Casiraghi, secondogenito di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, sposato con la giornalista e modella da ben otto anni.

I due si sono conosciuti nel 2005 nell’ambito del Festival di Cannes ed è subito stato un colpo di fulmine: dopo 10 anni il fatidico sì per poi costruire una splendida famiglia, composta dai figli Stefano e Francesco. Una famiglia da Mulino bianco di cui la Borromeo è molto orgogliosa.

In particolare di recente ha raccontato quanto il marito sia un premuroso papà, sempre pronto a inventarsi qualcosa per intrattenerli. Soprattutto il reale monegasco adorerebbe organizzare elaborati party per i loro bimbi. Proprio oggi stanno festeggiando un momento molto importante, vivendo emozioni uniche.

Beatrice Borromeo, gioia infinita: emozioni indimenticabili con il suo amore

La Borromeo sta condividendo oggi con il suo Pierre un momento unico, brindando a una ricorrenza speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Borromeo (@bborromeo1)

Si tratta del compleanno del figlio di Carolina di Monaco: nato il 5 settembre 1987, oggi spegne ben 35 candeline al fianco della sua bellissima moglie e dei loro figli.

La sua famiglia lo ha festeggiato, condividendo emozioni magiche. Emozioni che stanno tenendo per sé, visto che sono sempre molto riservati. Ma ogni volta che appaio in pubblico riescono sempre a catalizzare i riflettori, tra il loro fascino e la loro eleganza.

Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi, condividono il momento più bello

Affiatati come agli inizi della loro love story, Beatrice e Pierre hanno appena trascorso una spensierata estate, facendo tappa a Saint- Tropez.

Nella cittadina delle Provenza francese, sono stati beccati intenti a fare shopping per le vie del lusso, mostrandosi molto chic anche in tenuta estiva.

Entrambi sono testimonial di Dior

La nota Maison veste la coppia in ogni occasione, garantendogli look sempre impeccabili. Indimenticabili quelli sfoggiati al Ballo della Rosa – tenutosi a Monaco lo scorso luglio – dove si sono mostrati elegantissimi come al loro solito.