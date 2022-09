Diletta Leotta, sapete quanto guadagna la giornalista? Cifra indescrivibile

Vi siete mai chiesti quanto guadagna Diletta Leotta? Sul web spunta un’indiscrezione al riguardo: la cifra è da capogiro

È una delle giornaliste sportive più amate degli ultimi tempi, Diletta Leotta è molto seguita sui social dove condivide alcuni momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che fanno il giro del web.

È tornata al lavoro dopo la pausa estiva ed il pubblico non ha potuto fare a meno di commentare le ultime foto in campo, dove bellezza e sensualità non mancano mai. C’è chi da anni si chiede a quanto ammonti il suo stipendio, scopriamo insieme tutti i dettagli.

Diletta Leotta, dall’esordio ad oggi

La giornalista sportiva ha intrapreso una carriera unica che le sta facendo ottenere ottimi risultati. Ha iniziato a farsi conoscere nel 2010 come valletta per il programma di intrattenimento “Insieme”.

L’anno dopo è arrivata a Mediaset dove ha condotto altre trasmissioni e poi si è trasferita su Sky dove ha esordito come meteorina per poi arrivare al calcio. Un successo dietro l’altro, determinazione e intraprendenza hanno reso Diletta Leotta la regina del pallone ed oggi conduce su Dazn programmi legati alla Serie A.

Nonostante la bravura, la giornalista ha vissuto anche momenti che l’hanno messa a dura prova come quando è stata vittima di revenge porn. In un’intervista a “Buoni e cattivi” ha raccontato

non riuscivo proprio a respirare. È stato un momento tragico. Ho pensato che la mia vita fosse finita, che non sarei più uscita di casa perché all’idea che le persone potessero guardarmi, anche se avevo i vestiti, mi sentivo nuda.

Lo stipendio della giornalista

Qual è lo stipendio che percepisce la Leotta da Dazn? È questa la domanda che molti si pongono e sui social è appena stato pubblicato un video che potrebbe essere la risposta ad ogni dubbio.

In un video pubblicato su Tik Tok da Il Contabile, si legge che la Leotta percepisce 150 000 euro al mese. La cifra è da capogiro e sono in tanti a credere che non sia così, non ci sono conferme o smentite da parte della diretta interessata o da persone a lei vicine.

Bisogna poi considerare le iniziative a cui partecipa oltre che al suo lavoro in campo. Per non parlare del fatto che ha solo 31 anni e molti progetti ancora da realizzare.