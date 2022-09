Buon compleanno Amadeus, il regalo più grande glielo fa Giovanna: sorpresa riuscita – FOTO

Ieri il mattatore ha spento le candeline e la sua dolce metà gli ha organizzato una festicciola con i fiocchi. Vediamo subito le foto.

Grande festa per Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, che ieri 4 settembre ha compiuto 60 anni. Un traguardo importante per lui che ha fatto della sua passione anche il suo lavoro.

“Sono stato molto fortunato: ho fatto della mia passione il mio lavoro. Cosa potrei volere di più?“, aveva dichiarato solo un anno fa poco dopo la fine della terza edizione del “Festival di Sanremo”.

Per lui ancora tanti progetti in ballo, non solo nel 2023 “Sanremo quartet”, ma tra poche settimane anche la ripartenza su Rai 1 de “I soliti ignoti” e lo show “Arena 60 70 80 e 90” in programma a Verona dal 12 al 14 settembre.

Amadeus, festa a sorpresa riuscita

Nel 2003 incontra nel programma “L’eredità” l’attuale moglie Giovanna Civitillo con cui convola a nozze nel 2009.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giovanna Civitillo & Amadeus 💑 (@giovanna_e_amadeus)

I due sono inseparabili e sempre insieme, hanno anche scelto di dividere lo stesso profilo Instagram dove poche ore fa sono state condivise alcune foto private della festa che la bella ex ballerina ha organizzato per Amadeus ieri.

Dagli scatti condivisi si denota che la sorpresa è ben riuscita vista la faccia felicissima del mattatore. Se ve li siete persi ci pensiamo noi, sono una meraviglia.

Chi ha realizzato la torta di Ama? Il maestro pasticcere più grande

Un unico post pubblicato da Giovanna che li vede abbracciati insieme mentre si scambiano un bacio passionale stretti stretti con gli occhi chiusi.

❤️ 4 settembre ❤️

Questo il messaggio della showgirl come dedica al marito. Ha però anche scelto di prenotare una torta personalizzata dal maestro pasticcere Ernst Knam che per l’occasione gli ha preparato una torta bicolor nera-azzurro come la squadra preferita del conduttore.

“Nonostante tutto …🖤💙 i miei 60 anni li festeggio in nerazzurro” spiega lui dopo l’esito del derby Milano-Inter messo in scena lo scorso sabato 3 settembre che ha visto perdere l’amata squadra 3 a 2.

