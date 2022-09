Lidl, perché le casse sono cosi corte? Svelato il motivo

Finalmente sappiamo la verità, ecco per quale motivo, Lidl ha nei suoi supermercati delle casse così corte. Chi l’avrebbe mai detto.

Il noto discount ha una particolarità rispetto agli altri supermercati, le casse sono davvero molto corte, lo spazio tra la/il cassiera/e e lo spazio per imbustare è ridotto, ti sei mai chiesto come mai? Te lo diciamo noi.

Lidl, la sua storia inizia nei primi anni ’30

Il supermercato Lidl ha origini in tedesche, è stato fondato da Josef Schwarz nel 1932. L’idea era quella di fornire ai clienti prodotti di qualità ad un prezzo accessibile a tutti, questa politica è stata trasformata ed adattata negli anni al fine di creare un progetto tendenzialmente perfetto e senza falle.

Oggi Lidl conta 13.000 punti vendita in tutto il mondo nei quali sono occupati più di 8.000 dipendenti. L’azienda è in continua espansione anche in Italia dove vanta 750 punti vendita.

Ecco perché le casse Lidl sono così corte, chi l’avrebbe mai detto

Una curiosità che spesso e volentieri si sono chiesti milioni di clienti, come mai la Lidl ha le casse così piccole? Oggi finalmente sappiamo la verità. Sembrerà strano ma l’azienda invita il consumatore a darsi una mossa così da non intralciare gli altri che aspettano in fila per poter pagare.

Queste casse sono dette alla tedesca, solitamente i supermercati, in Germania, si trovano fuori dai centri abitati e si presume che si faccia spesa una volta a settimana con l’ausilio di un’automobile.

Avete mai notato a questo simbolo in fondo alle casse?

Nell’ottica della spesa grossa, il cliente è costretto ad usufruire del carrello, cosa che delle volte non accade in Italia vista la posizione dei supermercati nei centri urbani. In fondo alla cassa dei supermercati c’è un simbolo, un rientro obliquo, dove si può comodamente far sostare il carrello. In questo modo il cliente ha due possibilità, la prima imbustare alla velocità della luce o riporre tutta la spesa nel carrello dopo che la stessa è stata battuta per poi imbustare con calma altrove.

