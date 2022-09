Vite al limite, vi ricordate Henry Foots? Una tragedia lo ha travolto

Vi ricordate Henry Foots, uno dei pazienti del dottor Now che ha partecipato ad una delle edizioni di Vite al limite? Dopo il programma, che era stato un successo, è arrivata la tragica notizia.

“Vite al limite” è un programma molto seguito dagli italiani che si affezionano ai pazienti della clinica dove lavora il Dott Now e li supportano nel percorso di dimagrimento. Non tutti riescono a raggiungere l’obiettivo e molti si ritirano o dopo essere usciti non sono così determinati da portare avanti il lavoro in autonomia.

Cambiare vita potrebbe risultare difficile, lo è stato anche per Henry Foots, uno dei protagonisti del format che ha lasciato il segno e di cui da qualche tempo abbiamo appreso la tragica notizia.

Vite al limite, chi è Henry Foots

Henry Foots è stato uno dei pazienti del Dott Now che nel corso della sua partecipazione a “Vite al limite” ha lasciato il segno. La sua non è stata una storia qualsiasi ed è per questo che sono tanti a ricordarla.

Quando è arrivato in clinica, pesava 300 kg ma fin dall’inizio ha cercato di seguire tutti i consigli dell’esperto e in pochissimo tempo ha perso circa 125 kg. Una volta arrivato al primo obiettivo, Henry si è sottoposto all’intervento bypass gastrico, giungendo alla meta finale.

Il protagonista oltre a lasciare il segno in ospedale, si fece conoscere in tutto il mondo per la sua determinazione e intraprendenza con le quali aveva affrontato il percorso, duro ma ricco di soddisfazioni.

La tragedia

Il 16 maggio 2013, però, ha avuto un malore mentre guidava l’autobus. Dopo “Vite al limite”, infatti, era tornato al lavoro. Poi è morto.

Nonostante siano passati molti anni dalla sua scomparsa, i fan non riescono a dimenticarlo ed anche sui social continuano a lasciare messaggi. Henry non è stato l’unico ad aver perso la vita dopo il programma, anche Robert Buchel è morto a 41 anni a causa di un arresto cardiaco. Poi ancora, Kelly Mason, morta per infarto nel 2019. Infine, Lisa Fleming morta per patologie legate al peso eccessivo.

Non sempre il percorso intrapreso dai pazienti porta a risultati. Sono tanti i fattori da considerare e ciò che vediamo in televisione è soltanto una minima parte di ciò che accade nella realtà. Ad ogni modo, il pubblico non vede l’ora di tornare a seguire la trasmissione e attende l’inizio di una nuova stagione.