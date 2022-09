Riuscendo a “far sussultare il cuore” ai suoi fan l’ultima FOTO pubblicata da Maria Pia Calzone si trasforma in un ricordo “indimenticabile”.

L’indimenticabile attrice di “Gomorra – La Serie”, Maria Pia Calzone, ha desiderato parlare visivamente di una particolare “delicatezza“. Ben presto reputata come irresistibile. A testimoniarlo, quest’oggi, le reazione degli utenti. Alla vista del suo ultimo scatto. Apparso sul suo profilo. Lo spettacolo si dimostra capace di annientare, grazie a una “straordinaria” presenza, qualunque aspettativa.

Maria Pia Calzone, un attimo prima di far “traboccare il cuore”

Dopo aver partecipato nel ruolo di co-protagonista – lo scorso 9 agosto – all’emozionante ritorno sul set del collega, amico e artista canoro, Massimo Ranieri – nella fiction che andrà in onda prossimamente sulla rete Mediaset – l’attrice è nuovamente riuscita a sorprendere i suoi fan.

In attesa, dunque, che “La Voce Che Hai Dentro” – prodotta da Lucky Red – venga trasmessa sul piccolo schermo nel 2023, l’interprete della sua pellicola d’esordio in sala di “Chiari Di Luna” – nonché debutto alla regia di Lello Arena – e delle più recenti “Napoli Velata” di Ferzan Ozpetek e “Benedetta Follia” di Carlo Verdone, ha scelto di condividere con il suo pubblico un indimenticabile scorcio della sua vita. Ma stavolta presentandosi lontano dai riflettori.

Maria Pia Calzone e la FOTO “indimenticabile”

Il sublime scatto in bianco e nero – condiviso dall’attrice stamani – è stato realizzato dal fotografo e direttore creativo Angelo Cricchi. Citato, in forma di ringraziamento per la sua opera, dalla stessa artista nel suo post su Instagram.

Un ritratto – quest’ultimo – che sembra provenire da un’altra epoca. Ma non solo. Questo non sarebbe difatti propriamente definibile “uno scatto qualunque”. Il motivo?

“credo sia la TUA FOTO piu’ bella”

Ammetterà, per tal ragione, un utente esponendo il suo parere con sincerità fra i numerosi commenti apparsi di seguito alla meravigliosa pubblicazione. La fotografia della Calzone riesce difatti a far “sussultare il cuore” di chi la osserva. Mentre, ad accompagnare lo scatto professionale, giunge la didascalia scelta per l’occasione dall’artista di origini campane.

“Di traslochi e ritrovamenti. Di stomaco chiuso e testa pesante. Di spalle larghe e delicate. Di giornate scheggiate da riparare“. Tale toccante riflessione, che ha altrettanto colpito l’attenzione dei fan dell’artista, assieme all’hashtag che la segue – #memories – sembra alludere al fatto che la suggestiva immagine sia ora emersa dai più intensi ricordi del suo passato.