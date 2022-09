“Splendidamente abbronzate” Caterina Balivo in FOTO come non l’avete mai vista

Il ritorno di Caterina Balivo nasconde più di una sorpresa da “110”, riuscirà a raggiungere anche la lode? Gli scatti svelano la verità.

Dopo il successo di quest’estate, riscontrato su Rai 2 con “Help – Ho un dubbio”, la conduttrice partenopea Caterina Balivo è tornata nuovamente alla ribalta – in queste ore – concentrando su di lei tutti gli sguardi del pubblico grazie alla pubblicazione di alcuni ultimi scatti che portano con sé un’entusiasmante novità.

Caterina Balivo, il ritorno è da “110”: come non l’avete mai vista

Prima del ritorno in grande stile con la trasmissione “Lingo – Parole in Gioco“, il celebre format di stampo vintage riportato quest’anno in auge dalla Balivo, e generando non poca contentezza nell’animo dei suoi affezionati spettatori, altre sorprese hanno fatto la loro comparsa in rete.

In attesa dell’appuntamento con la trasmissione, che andrà in onda su La7 alle ore 18.50, e a partire dal prossimo lunedì – 12 settembre – la conduttrice ha trascorso la settimana precedente in una ridente Boston in compagnia del suo compagno di vita, il manager e scrittore – di origini romane – Guido Maria Brera.

Caterina Balivo, “splendidamente abbronzate” e la lode

Le avventure della conduttrice però non terminano qui. Tornata “a lavoro”, mentre i suoi due bambini sono nuovamente “a scuola“, è giunto il momento di sfoggiare – per una delle protagoniste più amate di questa stagione estiva – un look nuovo di zecca.

In occasione dello svolgimento delle prove ufficiali di quello che potrà divenire ben presto un ulteriore traguardo in tv per la nata sotto il segno dei Pesci, la conduttrice dal “contagioso sorriso” ha infine scelto di sfoggiare il suo asso nella manica. Con tanto di umile passaggio, a un “make-up da favola” ad una mise en place tutta al naturale.

“HAI CHIESTO IL 110?”

La lode, come sottolinea una nota autrice italiana – condividendo il suo consiglio tra i commenti più quotati all’ultimo post della conduttrice – ora meravigliosamente reduce dal suo viaggio negli Usa: al momento “urge poltrona color cuoio! (Guarda il tuo marsupio come stacca bene…!)” Forse la lode, allora, arriverà soltanto in quel momento. Eppure, nel frattempo, la vera novità è un’altra.

“Quanto mi mancava il tuo programma giornaliero“, scrive più tardi un utente entusiasta della ripartenza della Balivo sul piccolo schermo per la stagione televisiva 2022-2023. In ultimis, un ulteriore complimento per lei risuonerà anche nel restante degli apprezzamenti. Quelle della talentuosa conduttrice, tornata dalle vacanze nel suo outfit “migliore di sempre“, sono infatti: “gambe bellissime” e “splendidamente abbronzate“.