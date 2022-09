Pomeriggio 5, in diretta la denuncia che ha gelato la D’Urso: “stanno facendo morire l’attore”

A “Pomeriggio 5” la denuncia che ha gelato il sangue di Barbara D’Urso e dei presenti: “stanno lasciando morire l’attore”

È ripartita in grande stile la 15esima edizione di “Pomeriggio Cinque”, che ha visto Barbara D’Urso esordire registrando il 18% di share. Una sfida senza esclusione di colpi con il rivale Alberto Matano, in onda su Rai 1 nella medesima fascia oraria.

La presentatrice – le cui inchieste tentano di sottoporre all’attenzione mediatica non solo le problematiche di persone comuni, ma persino dei vip – si è rivelata, come di consueto, una figura divisiva. C’è infatti chi ama particolarmente la modalità di conduzione della partenopea, e chi invece non la tollera minimamente.

Quel che è insindacabile, tuttavia, è che la padrona di casa di “Pomeriggio Cinque” sia a tutti gli effetti una vera professionista. Durante la puntata di oggi, martedì 6 settembre, la D’Urso è tornata ad occuparsi di uno dei casi che avevano maggiormente contrassegnato l’edizione dello scorso anno. Quanto emerso in merito al celebre attore è davvero raccapricciante.

“Pomeriggio 5”, gli aggiornamenti su Lando Buzzanca: parla la compagna Francesca Della Valle

Il secondo blocco del talk show pomeridiano si è aperto con gli aggiornamenti relativi all’attore Lando Buzzanca. Quest’ultimo, da circa un anno, si trova ricoverato in una Rsa a causa di una patologia che lo avrebbe quasi completamente reso invalido.

È già nota la ferma resistenza opposta da Francesca Della Valle, compagna dell’attore, che in questi mesi ha denunciato in svariati modi la prigionia a cui Buzzanca sarebbe stato condannato proprio dai suoi familiari. Di recente, la donna è tornata a parlare ai fan con l’ausilio del dottor Fulvio Tomaselli, che in precedenza era il medico di fiducia di Lando.

“Lo stanno facendo morire. È emaciato, dimagrito, trattenuto lì contro la sua volontà“: questo il grido lanciato dalla Della Valle, supportata in pieno dal medico. Un video che Barbara D’Urso non ha mancato di mostrare ai suoi opinionisti, nell’obiettivo di sviscerare la questione nella maniera più obiettiva possibile.

Il pubblico di “Pomeriggio Cinque”, in merito all’affaire Buzzanca, è parso letteralmente diviso a metà. Tra coloro che appoggiavano la famiglia dell’attore e coloro che, all’opposto, sostenevano a gran voce la compagna, l’atmosfera in studio si è fatta a dir poco incandescente.

Lando Buzzanca, la vicenda dell’attore divide lo studio: Rosanna Lambertucci vs Vladimir Luxuria

Tra i sostenitori delle ragioni di Francesca Della Valle vi era la nota conduttrice Rosanna Lambertucci. Quando Barbara D’Urso le ha concesso la parola, l’ospite non ha esitato nemmeno per un istante a difendere la compagna di Buzzanca.

“La famiglia avrebbe i mezzi per curarlo a casa, non capisco perché non lo faccia”.

Una posizione che, all’opposto, non ha trovato d’accordo Vladimir Luxuria. Quest’ultima, che ha posto l’accento sulla demenza che ha colpito Buzzanca, le ha replicato in questi termini:

“Perché opporci ad una sentenza medica? lui è stato ricoverato per un incidente domestico, necessita di assistenza continua”.

Una questione che, a distanza di mesi dal trasferimento in Rsa di Lando, continua a far discutere gli opinionisti di “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso, senza ombra di dubbio, continuerà a seguire la vicenda dell’attore con la sua immancabile devozione.

