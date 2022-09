Ciro Immobile condannato: la sua reazione

L’attaccante biancoceleste sta attraversando ore delicate dopo la condanna da parte della Cassazione. Ecco come ha reagito.

Ciro Immobile questa mattina si è svegliato con una brutta notizia. Su tutti i giornali, a partire dal quotidiano ‘La Repubblica’, è stata diffusa la notizia della condanna per evasione Irpef da parte della Quinta Sezione della Cassazione.

Le accuse

Nel mirino dei magistrati è finito il passaggio dell’attaccante dalla Juventus al Genoa nell’estate del 2012. Immobile non avrebbe versato l’Irpef relativo alla prestazione del suo agente, Alessandro Moggi.

La Lazio aveva già chiarito che il suo calciatore aveva risolto da mesi le sue pendenze tributarie ma ciononostante questa mattina è arrivata la notizia della condanna.

L’attaccante biancoceleste è intervenuto prontamente sui social per difendere la sua posizione e tutelare la sua famiglia dopo gli articoli circolati in rete, soprattutto in questo periodo delicato in cui sua moglie Jessica Melena è in attesa del loro quarto figlio.

La reazione di Immobile

Tramite il suo profilo Instagram, il calciatore napoletano ha voluto chiarire la sua posizione pubblicando lo screenshot dell’avvenuto pagamento di cui è stato accusato.

Stando a quanto reso pubblico da Immobile, il pagamento Irpef sarebbe avvenuto nello scorso febbraio.

In merito alle prime pagine che gli sono state dedicate è intervenuto con queste parole:

“Tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto alle contestazioni mosse tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e, cosa più importante, ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione”.

E ha concluso con le emoticon di tre limoni e con la sua firma: “Con affetto CI17”.

Successivamente è tornato sull’argomento pubblicando anche una Instagram Stories e mandando una frecciatina a tutte le testate giornalistiche che lo hanno menzionato quest’oggi.

“Ci tenevo a ringraziare tutte le prime pagine che hanno pensato a me, non mi era mai capitato di finire in prima pagina nemmeno quando ho vinto la scarpa d’oro!”

In conclusione, ha aggiunto, con la stessa ironia pungente: “Sono soddisfazioni, grazie di cuore!”.