Francesca Chillemi, il “bacio” con Can Yaman a Venezia: ecco come ha risposto l’attrice…FOTO

Francesca Chillemi e il “bacio” con Can Yaman al Festival del Cinema di Venezia: il comportamento dell’attrice lascia di sasso…

Formano la coppia televisiva più esposta e discussa degli ultimi mesi, anche per via del flirt a cui moltissime testate giornalistiche non hanno mancato di accennare.

Non si sa ancora se il set di “Viola come il mare” sia effettivamente stato galeotto per Francesca Chillemi e Can Yaman. Quel che è fuori discussione, tuttavia, è che i due divi, arrivati quest’oggi al Lido di Venezia, danno vita ad un duo a dir poco incantevole.

Entrambi bellissimi e raggianti nei loro outfit impeccabili, Francesca e Can sono stati incitati dai giornalisti a scambiarsi un bacio in passerella. La risposta dell’attrice, a tal riguardo, non ha mancato di lasciare di sasso il pubblico…

“Viola come il mare”: al via la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman

La fiction che vedrà protagonisti la celebre Azzurra di “Che Dio ci aiuti” e l’ex fidanzato della Leotta sbarcherà su Canale Cinque il prossimo 30 settembre.

Can Yaman e Francesca Chillemi, arrivati al Lido proprio quest’oggi, presenteranno in anteprima la fiction al Festival del Cinema di Venezia.

In concomitanza con il loro sbarco, decine di fotografi si sono precipitati nei pressi della passerella per immortalare i due divi, che sono apparsi particolarmente affiatati. Quando i presenti hanno iniziato a gridare “bacio bacio“, tuttavia, la reazione dell’attrice è stata a dir poco inaspettata.

La reazione dell’attrice alle richieste dei fotografi: è davvero clamorosa!

Il flirt tra Francesca Chillemi e Can Yaman, di fatto, è sempre stato smentito dai diretti interessati.

Alla luce di ciò, quando i fotografi presenti al Lido hanno pregato i due attori di scambiarsi un bacio, la reazione della coppia è stata letteralmente impeccabile.

La Chillemi, in particolare, ha sorriso sussurrando qualcosa all’orecchio del collega, per poi incamminarsi oltre la folla dei fotografi.

Con un atteggiamento di indifferenza e superiorità, Francesca ha zittito il pubblico che voleva a tutti i costi un bacio tra l’attrice e Can Yaman. Al momento, pertanto, non ci sono indizi che lasciano presupporre un rapporto di natura sentimentale tra i due bellissimi della tv.

YESLIFE, LE NOTIZIE DEL GIORNO NEL NOSTRO TG