Maria De Filippi, ve la immaginate da giovane? La FOTO lascia sbalorditi: era davvero così!

In una foto che sta girando sul web si vede la trasformazione di una delle presentatrice Mediaset più amate e famose. Eccola da giovanissima in un simpatico confronto in bianco e nero tra ieri e oggi

Possiamo dire che è sicuramente una delle regine di canale cinque e grazie a lei molti programmi della rete sono diventati iconici.

La carriera di una delle donne più amate della TV

Amata dal pubblico e da tutti coloro che hanno la possibilità di lavorare con lei, questa donna ha portato al successo anche svariati volti ormai noti della TV, grazie al fatto che per le sue trasmissioni sceglie solitamente ospiti fissi.

La vediamo spessissimo sul piccolo schermo alle prese con format di vario genere: da quelli sull’amore, ad una vera e propria scuola di canto e danza, fino a commoventi prime serate dedicate ai ricongiungimenti familiari.

Stiamo parlando di programmi come Uomini e Donne, Amici, C’è posta per te, che ogni volta tengono compagnia a tantissimi spettatori pomeriggio e sera.

Maria De Filippi: eccola da giovane in uno scatto in bianco e nero

Lei è, ovviamente Maria De Filippi, la conduttrice e moglie di Maurizio Costanzo, che da anni, ormai, si mette alla guida di alcune delle più importanti trasmissioni di Canale cinque.

Laureata in giurisprudenza e con la voglia di fare strada nella magistratura, si ritrova, invece, a scegliere un percorso diverso, quello televisivo, che dopo qualche anno dal suo esordio la porta al successo.

La De Filippi avrebbe, inoltre, recentemente dichiarato nel corso di una intervista ha dichiarato in merito al marito e al futuro:

“Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita“

Una confessione intima e toccante, rivela uno dei punti deboli della presentatrice Mediaset.

In questa foto la si vede giovanissima in bianco e nero. Non è cambiata poi tanto e anzi ha mantenuto esattamente lo stesso viso e la stessa espressione.