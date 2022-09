Primark, finalmente ci siamo: nuova apertura nel posto più bello. Clienti impazziti

Finalmente non è più un sogni, Primark aprirà anche qui. In questa regione non si aspettava altro, milioni di clienti non stanno più nella pelle.

Sembrava un’impresa impossibile ma alla fine, Primark, aprirà proprio in questa regione; inoltre si cerca personale, ecco le varie figure richieste e come fare domanda.

Primark, una storia lunga una vita: ecco come nasce il marchio

Il brand nasce nel 1969 grazie alla lungimirante idea di Arthur Ryan che fonda Penneys nella famosissima Mary Street di Dublino. Con gli anni il marchio si è evoluto offrendo al mondo un abbigliamento accessibile a tutti ma soprattutto ecosostenibile. Oggi Primark conta più di 65.000 dipendenti occupati in 14 paesi diversi, la catena di abbigliamento internazionale offre giorno dopo giorno dei must-have per uno stile sempre alla moda.

In Italia Primark è molto amato, la vasta scelta dei capi offre qualità e convenienza ad ogni acquisto. L’abbigliamento di questo brand è il più duraturo del mercato ed anche il più ecologico se si pensa che la maggior parte degli abiti sono realizzati con plastica riciclata.

Aprirà proprio qui, è una grandissima occasione per milioni di ragazzi

Il nuovo punto vendita Primark aprirà al Centro Campania di Marcianise, finalmente c’è una data, Natale 2022. Sembrava impossibile ma alla fine l’azienda irlandese ce l’ha fatta, tra pochi mesi milioni di clienti potranno acquistare i loro capi preferiti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Primark (@primark)

Il marchio che vende non solo abbigliamento uomo, donna, bambino ma anche complemento di arredo, è famosissimo in tutto il mondo. L’azienda ha deciso di festeggiare la fine dell’anno con questa nuova apertura al Centro Campania e per l’occasione ha aperto le candidature (spontanee) per poter lavorare nel nuovissimo store.

Come fare domanda? E quali sono le figure richieste?

Primark Campania cerca, al momento, commessi addetti alle vendite e magazzinieri i quali verranno contrattualizzati in modo determinato per poi essere assunti con un contratto a tempo indeterminato. Come fare domanda? Sul sito di Primark troverete tutte le info necessarie, anche i vari requisiti richiesti dall’azienda per la candidatura.

Ecco il link per candidarsi spontaneamente per Primark Campania

EMMA MARRONE, TRAGEDIA PER LA CANTANTE. LA NOTIZIA NEL TG DI YESLIFE