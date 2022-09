Così “sono più me stessa” ammette Shaila Gatta dando prova di un’assoluta libertà: la sua silhouette “di marmo” è una delle più amate in rete.

Agilità, simpatia e tanto talento. Si può descrive così l’ex velina e ballerina Shaila Gatta, che mostra quotidianamente di non smettere mai di sorprendere il suo entourage lasciandosi immortalare in luoghi paradisiaci.

Shaila Gatta, nelle nuove vesti: di “libertà assoluta”

Dopo la sua longeva avventura a “Striscia La Notizia”, il nuovo progetto della conduttrice di “Paperissima Sprint” – ora nelle profumate vesti creative dedicate interamente a risaltare la bellezza al naturale – sembra rivelarsi, di giorno in giorno, un’audace vittoria.

I soggiorni di fine estate di Shaila, trascorsi essendo ospite d’onore presso la piccola cittadina costiera di Watamu, in Kenya, l’hanno vista trasformarsi. Immersa nel Parco Nazionale del luogo l’artista è riuscita a dare nuova forma a se stessa e – in egual modo – al suo nascente brand di “NudaBeauty“.

Shaila Gatta, una visione: come il “Marmo di Carrara”

“La cosa che più mi ricordo di questo viaggio“, ha ammesso la ballerina dalle forme marmoree – accostate dagli utenti alla bellezza della natura presente a Carrara, è “la sensazione di libertà“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

“Mi sono sentita me stessa“, ribadisce Shaila con fermezza e in tutto il suo – ora tropicale – carisma. “In un modo in cui non ricordavo da tanto tempo“. La ballerina racconta di essere entrata nuovamente in contatto la sua “parte bambina“, di averla “presa per mano” e di non avere adesso “più intenzione di lasciare andare“.

Tra foreste, palme, e cammelli, la conduttrice – da poco ventiseienne – sottolinea di aver compreso nell’ultimo periodo quella che potrebbe considerarsi una saggia verità. Ossia che “non è un posto a fare di te una persona felice, ma siamo noi a rendere felice un posto con la nostra energia e vitalità“.

Gli incantevoli scatti che ritraggono la ballerina in spiaggia sono stati realizzati dall’artista fotografico e video-maker Patrik Giuliana, citato in didascalia al post dall’armoniosa ballerina.

Sul finale – stavolta dalla pagina Instagram dedicata alla sua creazione – Shaila tiene a rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i suoi sostenitori, che hanno permesso al suo “nuovo progetto” di andare avanti alimentandosi con la forza della loro preziosa fiducia.