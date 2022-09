Barbara D’Urso si blocca in diretta, il dolore è lacerante: “sono morti entrambi”

Barbara D’Urso in difficoltà durante la diretta di “Pomeriggio Cinque”: la conduttrice ha dovuto fare i conti con una perdita straziante

Spazio ai vip “dimenticati” delle scene televisive durante la puntata di quest’oggi di “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso, al suo terzo appuntamento settimanale, ha dato il benvenuto ai suoi analisti prospettando loro una tematica a dir poco invitante.

“Parleremo di tutti quei personaggi che sono spariti dalla tv” ha annunciato la padrona di casa, che sembrava piuttosto elettrizzata in vista del talk che si sarebbe tenuto di lì a pochi minuti.

Dopo aver mandato in onda un filmato riassuntivo, la D’Urso ha presentato al pubblico alcuni vip che, ormai da parecchi anni, non calcano le scene televisive: da Ilaria Galassi, ex valletta di “Non è la Rai”, a Edoardo Romano, comico ed ex membro del trio dei “Trettré”.

Proprio nel momento in cui il dibattito era entrato nel vivo, la conduttrice è parsa incupirsi a seguito delle dichiarazioni di uno dei suoi ospiti. In men che non si dica, in studio è calato un silenzio tombale.

“Pomeriggio Cinque”, parlano i vip “dimenticati” della tv: ecco che cosa fanno oggi

Moltissimi personaggi che hanno fatto parte del mondo dello spettacolo, negli anni, sono letteralmente scomparsi dalla televisione. Il loro successo, ridottosi a qualche comparsata sporadica, non è riuscito a mantenersi costante nel tempo.

È proprio questo il caso dell’ex valletta di “Non è la Rai” Ilaria Galassi, che ha fatto sognare il pubblico di Rai 1 negli anni tra il 1991 e il 1995. Ospite dell’appuntamento di quest’oggi, mercoledì 7 settembre, con “Pomeriggio Cinque”, la showgirl ha raccontato alla D’Urso i cambiamenti avvenuti nella sua vita.

“So che lavori come badante di una nonnina di novant’anni” – ha esordito la conduttrice, immediatamente raggiunta dall’ospite – “sì, ed è un lavoro che mi sta insegnando molto, mi arricchisce l’anima“.

Ma proprio durante questo scambio di battute, la D’Urso è parsa incupirsi profondamente. Sollecitata dagli analisti stessi (che pendevano letteralmente dalle sue labbra), la conduttrice ha voluto aprire le porte del proprio cuore al pubblico, confessando qualcosa che, fino ad oggi, non era mai emerso.

Barbara D’Urso si blocca in diretta, il dolore inconfessabile: “sono morti entrambi”

Ad aver profondamente commosso Barbara D’Urso sono state le parole di Ilaria Galassi, che ha parlato con estrema commozione del proprio lavoro di badante. Un lavoro che l’ex valletta di “Non è la Rai” svolge con grande soddisfazione e generosità.

“Andare da questa nonnina è come andare in terapia. Lei non ha malizia, è vera, mi trasmette umanità”

ha spiegato Ilaria, che con le sue dichiarazioni ha completamente ammutolito Barbara D’Urso. La presentatrice, caduta preda dei suoi pensieri, ha svelato ciò che le stava passando per la mente dopo qualche minuto di silenzio:

“I tuoi racconti mi fanno pensare ai miei nonni, che purtroppo non ci sono più. Mi mancano molto”.

Uno scambio di riflessioni davvero strappalacrime agli occhi del pubblico, che ha avuto la possibilità di scoprire un lato di Barbara che, fino ad oggi, non era mai riuscito ad emergere.

