Federica Masolin stupisce i fan con degli scatti strepitosi che diventano virali: quanta bellezza in una sola persona

Classe 1985, romana, Federica Masolin è una giornalista sportiva e conduttrice televisiva, da tutti conosciuta per essere la presentatrice ufficiale della copertura di Sky Sport sulle corse automobilistiche di Formula Uno.

In attesa di rivederla in televisione, la professionista ha condiviso alcuni scatti che hanno lasciato tutti a bocca aperta. I social implodono per la sua bellezza. Scopriamo cosa ha pubblicato, di seguito tutti i dettagli.

Federica Masolin, la sua carriera da giornalista

Federica Masolin a soli venti anni intraprende il percorso giornalistico, prima lavorando con redazioni locali e poi ottenendo uno stage a Sky.

All’inizio ha lavorato come corrispondente della pallavolo per poi debuttare nel mondo del calcio ed infine nella Formula Uno. Bravura, determinazione, intraprendenza e tanto impegno l’hanno resa una professionista ed oggi il pubblico la adora e la supporta in ogni situazione.

Non ci sono molte notizie riguardo alla sua vita privata, la Masolin preferisce mantenere una certa privacy e separare le due sfere. Ha ancora tanti sogni da realizzare e un futuro tutto da scrivere.

La foto prima di tornare al lavoro

Federica Masolin sta per tornare a fare compagnia al pubblico che non vede l’ora di seguirla nella nuova stagione di Formula Uno. Intanto, per interagire con i fan ha condiviso degli scatti che hanno già fatto il giro del web.

In una delle ultime sere estive, la giornalista sfoggia un vestito a fiori casual che la rende irresistibile. Una cinta le mette in risalto il punto vita e i capelli al vento le danno un tocco di classe. Nessun trucco per l’occasione, solo un sorriso strepitoso che la contraddistingue da tutto e tutti.

Sotto ha scritto

Casa, aspettando monza

La professionista ha conquistato like e commenti e tra i tanti si legge

che donna meravigliosa. direi perfetta.

Qualcun altro ha aggiunto

PER NIENTE BELLA DICONO ALLA REGIA

E’ tutto pronto per la gara a Monza dove ancora una volta la Masolin sarà in prima fila a condurre il grande evento. Non ci resta che attendere per avere ulteriori dettagli e seguirla passo dopo passo in questa meravigliosa avventura che sta per iniziare.

TOTTI E BLASI ANCORA SOTTO LO STESSO TETTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO